Temptation Island 8: la situazione di tutte le coppie un mese dopo

Nell’ultimo appuntamento dell’ottava edizione di Temptation Island condotto da Alessia Marcuzzi abbiamo scoperto qual è stato il destino di tutte le coppie protagoniste. Oltre ad aver avuto conferma della fine dei rapporti tra Speranza e Alberto e il ricongiungimento ad un mese di distanza fra Carlotta e Nello, scopriamo come stanno le altre coppie che hanno affrontato il viaggio nei sentimenti.

Temptation Island 8, Anna e Gennaro un mese dopo

Anna aveva scritto a Temptation Island per dare una scossa al rapporto con il suo fidanzato Gennaro. Lei aveva rifiutato una proposta di matrimonio importante poiché non si sentiva appagata dalla relazione mentre Gennaro non aveva problemi a dire che la relazione andasse bene. Anna spesso recriminava le colpe a Gennaro per la crisi che era nata fra di loro e criticava spesso l’uomo per essere un ‘fallito’. Anche Gennaro critica Anna accusandola di essere un’arrivista solo per il denaro. Entrambi si scambiano accuse, ma la situazione degenera quando Gennaro vede Anna insieme al single Mario e decide di richiedere un falò di confronto anticipato.

Un falò che non finisce bene. In un primo faccia a faccia entrambi finiscono per litigare ed uscire separatamente anche per il troppo nervosismo di Gennaro, lo stesso che qualche ora dopo richiede un falò in via straordinaria per sanare la rottura. Un tentativo vano dato che Anna e Gennaro confermano l’uscita da separati.

Un mese dopo la situazione non si è smossa, anzi. Gennaro entra per primo e con poche parole spiega ad Alessia Marcuzzi: “Ho provato a cercarla, abbiamo provato a parlare ma non è successo nulla. Non siamo tornati insieme. Quello che è successo mi ha destabilizzato.” La conduttrice vorrebbe far entrare Anna per avere un confronto, ma Gennaro non vuole vederla: “Io non voglio tornare con lei, spero solo che sia felice e che non abbia rimorsi“. Gennaro si sente a disagio e la sua volontà di non vedere Anna viene rispettata. Così l’incontro finisce in tempi brevissimi.

C’è però un colpo di scena e arriva dalla vivavoce di Anna che entra solitaria nella stanza:

Lui non si è mai confrontato con me, così come quando stavamo insieme. Lui non è abituato a persone che lo contraddicono. Da quando siamo tornati a Napoli lui inizialmente chiama persone strette a me. Lui mi ha chiamato piangendo e dicendomi di amarmi. Lui lo nega? Questa volta trovandomi più fredda del solito allora ha deciso di chiedermi di fingere di essere tornati insieme “perché così possiamo dire alle persone che tutto è stato finto e quindi ne esco pulito io e ne esci pulita anche tu”. Ti rendi conto con che persona sono stata?

Anna conclude dicendo che Temptation Island “Mi è servito perché qualcosa valgo“. Riceve anche una sorpresa dal single Mario che trova all’esterno della stanza in cui è stata intervistata da Alessia Marcuzzi. Il ragazzo l’ha invitata a bere un caffè insieme.

Temptation Island 8, Serena e Davide un mese dopo

Serena e Davide dopo aver chiarito i loro problemi al falò di confronto (gelosie e possessività) hanno lasciato il programma più innamorati che mai. Un mese dopo la coppia si presenta ad Alessia Marcuzzi ancora unita: “Stiamo bene” sorridono.

Davide: “All’inizio è stato difficile, era percepibile un po’ di distanza tra noi. Tuttavia è stato risolto tutto dopo pochi giorni. Io sono sceso al compromesso di accettare com’è fatta benché io mantenga il mio modo di vedere determinate cose”. Serena: “La sua gelosia è stata pesante ma sta cercando di superarla. Abbiamo capito che ognuno di noi ha bisogno dei suoi spazi” Serena dice di aver sentito il single Ettore, ma solo per sapere come stiamo. Davide: “Io spero di avere sempre la lucidità per far star bene la persona che ho al mio fianco” Serena spera che la relazione continui positivamente.

Temptation Island 8, Francesca e Salvo un mese dopo

Anche Francesca e Salvo hanno confermato la loro decisione ad un mese di distanza dal falò di confronto finale. La coppia sta ancora insieme, complice la fiducia e il rispetto ripreso, lo stesso che sembrava andare perduto. Francesca spera che le promesse fatte da Salvo nel falò vengano rispettate, non nell’immediato ma comunque nel prosieguo della loro relazione: “Spero che questa voglia di ricominciare venga mantenuta nel tempo“.

Temptation Island 8, Sofia e Amedeo un mese dopo

Al contrario, dopo un falò che si era risolto con l’uscita di Sofia e Amedeo ancora uniti, i due hanno rotto il rapporto. “Mi sono resa conto che non si può amare per due” dice Sofia intervistata nella stanza da Alessia Marcuzzi “Ho pensato che la miglior cosa è quella di avere del tempo“. Amedeo non nasconde la tristezza e la delusione tanto che, mentre parla, trema: “Mi manca tanto, sono innamorato di lei. Avrei voluto essere con lei oggi”.

Temptation Island 8, Nadia e Antonio un mese dopo

Insieme da 2 anni, Nadia e Antonio hanno messo alla prova il loro amore. Durante il viaggio nei sentimenti Antonio sente tanto la mancanza di Nadia, lei invece si è particolarmente avvicinata al single Stefano. Il ragazzo chiese il confronto anticipato, ma i due dopo un botta e risposta tornano a casa insieme. Confermano la stessa decisione un mese dopo: “Ci siamo capiti, abbiamo compreso i nostri errori. Temptation Island è servito a noi”