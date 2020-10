Una delle coppie più in bilico dell’ottava edizione di Temptation Island è stata sicuramente quella formata da Antonio e Nadia. Nella puntata del 7 ottobre il fidanzato ha deciso di chiedere il falò anticipato per trovare un punto d’incontro. Nadia ha manifestato un certo feeling nei confronti del single Stefano, questo ha mandato Antonio su tutte le furie, tanto che l’uomo si è presentato visibilmente nervoso.

Non parla, Alessia Marcuzzi per rompere il ghiaccio gli consiglia di partire dalle immagini di Nadia in compagnia del single Stefano. Lei ride e scherza, lui ferma una prima volta il video per chiedere chiarimenti e lei risponde che in quello che fa non c’è malizia. Continuano a guardare le immagini di Nadia con Stefano. Il single voleva andarsene, ma dopo che la ragazza si è riavvicinata a lui ha deciso di rimanere, Antonio è irritato: “Perché ti interessa tanto di lui? Non è il tuo ragazzo” Nadia: “Con lui mi sono trovata bene”

Nadia ammette che da parte sua l’interesse c’era ma si è trattata di una ‘infatuazione’: “Lui non mi piace” provando a rassicurarlo: “Con te ho sbagliato e mi comportavo da bambina. Ho preso con troppa leggerezza la nostra relazione. Io non ero concreta, mi sento cambiata”

Antonio arriva al cuore della questione: “Il maggior tempo qui lo passavo a riflettere sui miei errori e sulle mie mancanze. Mi facevo delle domande tra le altre cose perché non ti davo tutte le attenzioni che meritavi. Avevo un blocco perché io non ho mai ricevuto affetto da mio padre e da mia madre.”

La speranza di Antonio è che fuori da Temptation island si possa ripartire per far rinascere un amore che sembrava volgere al termine:

Voglio uscire da qua con lei ma deve avere la consapevolezza che fuori da qui deve risolvere alcuni aspetti del suo carattere.

Alessia Marcuzzi chiede a Nadia se è sicura di voler uscire con Antonio, anche lei accetta.