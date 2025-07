La Principessa del Galles, e futura Regina del Regno Unito, Kate Middleton, non è riuscita a trattenere le lacrime in pubblico.

Da un po’ di tempo, la Principessa Kate Middleton, si sta riprendendo i suoi spazi nella Famiglia Reale. Proprio lei, il volto più amato dei Windsor, anche se non a tempo pieno, sta cercando di presenziare gli eventi pubblici più importanti del Regno Unito.

E, in questi giorni, non si è certo assentata dal grande slam di Wimbledon: la Principessa non ha mai mancato un appuntamento, escluso il torneo del 2013 – in dolce attesa del Principino George – e l’edizione 2020, tenutasi a porte chiuse causa lockdown. Anche quest’anno, gli applausi hanno accolto l’ingresso dei Royals, ormai . secondo molti analisti ed esperti – pronti a regnare.

Le lacrime di Kate Middleton a Wimbledon

Lo scorso 12 luglio, Kate Middleton si è presentata al torneo di Wimbledon e la sua presenza non è passata di certo inosservata. La sua presenza non era prevista, né è stata annunciata al suo ingresso (avvenuto molto dopo gli altri seduti sulle tribune) ma la Principessa ha catturato l’attenzione di tutti. La futura Regina ha scambiato qualche battuta con i suoi vicini di posto, a bassa voce, ma quando il Centre Court si è accorta della sua presenza è partita una incredibile standing ovation.

La Principessa è rimasta spiazzata e visibilmente commossa: ha ringraziato tutti i presenti, con un semplice saluto, cercando di non togliere l’attenzione ai tennisti in campo. Ma Kate Middleton ha faticato a trattenere le lacrime: la vicinanza e l’affetto del popolo britannico, la stima e la profonda ammirazione degli ospiti internazionali, la dicono lunga su quanto la Middleton sia diventata l’immagine pubblica della Famiglia Reale. Del resto, come accennato, i recenti problemi di salute di Re Carlo sembrerebbero aver accelerato un possibile passaggio di consegna dal Sovrano al suo primogenito.

Nella giornata di domenica, ha consegnato – in qualità di madrina dell’evento – la coppa al nostro Jannik Sinner, il quale ha ricevuto diversi complimenti (non solo per il suo talento in campo) per essersi informato sul come rivolgersi proprio a Kate Middleton, rispettando la “regalità” della Principessa. Non sono mancati momenti diverti, come quando dagli spalti si è udito un “Kate ti amo”: anche in questo caso la Middleton non ha perso il suo charme e il suo garbo, rispondendo con un sorriso.

Difficile non notare quanto gli ultimi mesi siano stati una sorta di “grande prova” per Kate e William – nonché per i loro figli – facendo crescere l’ipotesi di una (clamorosa) abdicazione di Re Carlo in favore del Principe del Galles. Diversi esperti reali hanno ipotizzato un cambio sul trono entro fine dell’anno ma al momento sono soltanto ipotesi. Sembrerebbe più verosimile, un passo di lato di Re Carlo (che manterrebbe il titolo di Re) con maggiori responsabilità di William che, malgrado la grande preparazione, non sarebbe ancora pronto per il titolo.