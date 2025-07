Temptation Island è iniziato col botto, tra i protagonisti spicca Sonia M., il cui passato sta facendo discutere per alcuni presunti ritocchi.

Il ritorno di Temptation Island su Canale 5 non ha deluso le aspettative, anzi, ha acceso subito i riflettori su una delle storie più forti e controverse degli ultimi anni. Sonia M. e Alessio, entrambi avvocati pugliesi, si sono messi in gioco con coraggio, portando sotto gli occhi di tutti una relazione di otto anni che mostrava evidenti crepe.

Una coppia all’apparenza solida, ma che proprio nel villaggio delle tentazioni ha scoperto quanto certe verità, tenute a bada troppo a lungo, possano esplodere all’improvviso. E infatti è stato così. Il punto di rottura non è arrivato per colpa di un flirt, ma da una rivelazione che ha scosso Sonia fino al midollo.

Sonia e i suoi presunti ritocchini dividono il web

Dopo il falò di confronto, non ha avuto esitazioni: ha chiuso la storia con Alessio senza lasciare spazio a ripensamenti. Una decisione forte, netta, presa con la lucidità di chi ha smesso di volersi raccontare bugie. Sembrava la fine della sua avventura, e invece no. Perché proprio nel momento più inaspettato è arrivata la proposta di Filippo Bisciglia. Un’idea nuova, mai vista prima: le altre ragazze del villaggio hanno chiesto che Sonia rimanesse, ma in un ruolo diverso. Una consigliera, una presenza femminile capace di capire, ascoltare, e magari dare una mano a chi sta vivendo le stesse lacerazioni che lei ha appena attraversato.

È nata così una figura inedita, una sorta di “sorella maggiore” dentro un format che, di solito, mette in scena solo scontri e crisi. E in questo nuovo ruolo, Sonia sta sorprendendo tutti. Perché riesce a essere empatica, diretta, mai giudicante. Però intanto, fuori dal villaggio, sui social è iniziato un altro tipo di confronto. Sono infatti emerse alcune foto di qualche anno fa in cui Sonia appare decisamente diversa. Il viso ha lineamenti più morbidi, gli zigomi sono meno marcati, le sopracciglia più sottili. Insomma, un look meno costruito, più naturale rispetto a quello con cui è arrivata in trasmissione.

E qui si è aperto il classico dibattito: ritocchi sì o ritocchi no? Non c’è nulla di confermato, sia chiaro, ma le differenze visibili tra il “prima” e l’“oggi” sono evidenti anche all’occhio meno attento. Come spesso succede, qualcuno ha criticato, altri invece hanno difeso la libertà di una donna di sentirsi bella come vuole. In fondo, Sonia non ha mai detto di essere uguale a com’era anni fa. E poi, a guardare bene, ciò che davvero ha fatto discutere non è stato tanto il sospetto dei ritocchini, quanto il modo in cui ha saputo stare in piedi dopo il crollo della sua storia.

Sonia M., che prima del programma era una donna sconosciuta ai più, oggi è diventata un volto familiare, simbolo di riscatto e consapevolezza. Non è solo un personaggio televisivo, ma una presenza capace di lasciare il segno. E alla fine, che abbia cambiato qualcosa nel suo aspetto o meno, poco importa. Perché ciò che sta mostrando al pubblico è ben più interessante: la forza di chi sceglie di non restare dove l’amore non c’è più.