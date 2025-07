Alessandro Tersigni, storico volto de Il Paradiso delle Signore, ha militato nella soap made in Italy per diverse stagioni. Presente sul set sin dalla prima edizione, la serie gli permesso di rivelare il suo talento di attore. Dopo l’esperienza a Il Grande Fratello, Tersigni non poteva dire no al ruolo di Vittorio Conti, ruolo che ha interpretato per diversi anni e che lo ha reso molto popolare. Il successo della soap di Rai Uno gli ha aperto diverse porte del mondo dello spettacolo, anche se riuscire a dissociare la propria immagine da un personaggio famigliare e così amato dal pubblico non è sempre facile.

Anche per queste ragioni l’attore romano ha militato sul set de Il Paradiso delle Signore per molte stagioni. Nei panni di Vittorio Conti è stato protagonista di diverse vicende e si è innamorato più volte. Uomo attraente e affascinante Tersigni gode di un ampio seguito di fan che non mancano di omaggiarlo con like e commenti positivi sul suo profilo social, dove l’attore è molto attivo. Tuttavia rimanere legato allo stesso personaggio per diversi anni per molti attori non è sempre stimolante, anche per questo gli artisti sono sempre impegnati alla ricerca di nuovi ruolo che possano arricchire le loro esperienze.

L’addio a Il Paradiso delle Signore non è stato accolto con entusiasmo dai numerosi fans della soap: Vittorio Conti è sempre stato un personaggio di punta della narrazione e la sua assenza ha avuto un peso nell’ultime stagioni. Tuttavia la serie si è rinnovata con l’ingresso di nuovi volti che hanno dato vita a storie appassionanti e molto interessanti. In più occasioni Tersigni ha tentato di spiegare i motivi della sua decisione, che nonostante tutto non ritiene definitiva. Non a caso la produzione non ha mai escluso in possibile ritorno sul set dell’amato pubblicitario che ha guidato lo store milanese per diversi anni.

Alessandro Tersigni e l’addio a Vittorio Conti: il motivo

L’ex interprete de Il Paradiso delle Signore ha rivelato alla stampa che la sua scelta di lasciare il set dell’amata soap è legata al bisogno di mettersi alla prova in nuovi ruoli e di testare nuovi personaggi. Un bisogno di cambiamento che è tipico di molti artisti. Inoltre Tersigni ha manifestato il suo desiderio di trascorrere più tempo in famiglia, cosa che le riprese quotidiane de Il Paradiso delle Signore non rendevano possibile.

Dopo Il Paradiso l’ex gieffino ha preso parte alla seconda stagione di Cuori andata in onda su Rai1, dove ha dimostrato di essere un attore professionale e preparato. Inoltre ha in ballo diversi altri progetti e questo lo stimola a livello artistico. Certo è che un posto sul set dell’iconica soap opera mande in Italy per lui c’è sempre, e Tersigni potrebbe nelle prossime stagioni tornare nei panni di Vittorio Conti, anche solo per qualche apparizione sporadica. Cosa che farebbe felice moltissimi fan della serie.