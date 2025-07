Caterina Balivo è un vero portento della tv italiana e, oltre al suo lavoro, tiene anche molto ai suoi affetti più cari.

La conduttrice Rai è sicuramente uno dei volti più amati del mondo dello spettacolo, proprio perché è riuscita sin da subito a catturare l’attenzione del grande pubblico. Alle spalle ha infatti una carriera degna di nota, ed è oggi la protagonista del talk show pomeridiano La Volta Buona, in onda come sempre su Rai 1 e che ospita numerosi personaggi del panorama televisivo italiano.

Non tutti sanno che la showgirl è molto legata alle sue due sorelle, che sono tra l’altro la sua fotocopia e che tengono tantissimo a lei.

Chi sono le sorelle di Caterina Balivo

La conduttrice de La Volta Buona ha mostrato in più occasioni le sue due sorelle, e lo ha fatto sui suoi profili social ufficiali. Entrambe sono identiche a lei e molto talentose, anche se in ambiti diversi rispetto a quello televisivo. In passato è anche capitato che lei le abbia invitate nei suoi programmi e che le abbia quindi presentate al pubblico. Si chiamano Sarah e Francesca Balivo, e sono la sua fotocopia. La prima è nata nel 1988 ed è un architetto professionista con la passione per le scarpe. Lei ha infatti anche un blog chiamato 2 biscotti nel té, e ha fondato un marchio di scarpe chiamato Madame Cosette. Ha vinto inoltre il contest Emerging Designers@micam 2018, dedicato appunto ai designer emergenti nel mondo della calzatura. Nel 2018 ha preso parte a Pechino Express insieme a Sara Ventura, sorella di Simona, nel team Le Sare. Sarah è sposata dal 2020 con il compagno Piero Cicconi e i due sono molto innamorati.

Francesca Balivo è invece nata nel 1983 ed è la sorella maggiore delle tre. Di professione fa la pediatra e ha partecipato, in qualche occasione, anche al programma Detto Fatto, durante il quale ha dato consigli sul mondo dei bambini. Nel 2012 si è sposata con Pietro Nocera e da lui ha avuto i due figli Domenico e Benedetta. Le tre sorelle Balivo sono sempre state molto legate, tanto che sui social sono apparsi spesso scatti insieme e con cui hanno dimostrato il grande affetto che le lega. Tra l’altro, si assomigliano moltissimo, tanto che i fan hanno spesso commentato la loro bellezza e il loro talento nello svolgere le proprie rispettive attività lavorative. I fan non possono fare a meno di seguirle nelle loro quotidianità.