Non ha mai perso una puntata e anche stavolta non ha fatto un’eccezione. La star di Uomini e Donne Gemma Galgani ha voluto condividere con i suoi follower l’entusiasmo per la prima puntata dell’edizione 2025 di Temptation Island, andata in onda lo scorso giovedì 3 luglio su Canale 5.

La dama torinese, ormai presenza iconica nel panorama televisivo italiano, si è detta colpita dal livello del programma elogiandone ogni aspetto, dalla conduzione alla colonna sonora fino alla (nuovissima) location calabrese, il Calandrusa Beach & Nature Resort di Guardavalle Marina, in provincia di Catanzaro: “Un luogo splendido che esalta la bellezza della Calabria, terra che adoro.”

Il commento su Temptation Island di Gemma Galgani

Attraverso una serie di Instagram Stories, Gemma ha commentato a caldo la puntata lasciandosi andare a parole di sincero apprezzamento per la squadra che lavora dietro le quinte: “Siete i migliori, avete fatto un lavoro incredibile anche quest’anno!”, ha detto la dama, mostrando apprezzamento anche per il conduttore Filippo Bisciglia: “Perfetto come sempre, un padrone di casa impeccabile.”

Un’osservazione che ha inevitabilmente attirato l’attenzione dei fan, contenti di rivederla attiva sui social dopo il malore di cui ha sofferto meno di un mese fa e che ha fatto preoccupare tutti. Ciò che, in generale, pare aver colpito di più la Galgani è stata la scelta musicale dell’episodio di apertura, a suo dire capace di “trasmettere emozioni uniche”.

L’estate di Gemma

Mentre si gode l’estate da single, Gemma Galgani ha deciso di prendersi cura di sé in modo diverso dal solito. In un video pubblicato sempre su Instagram qualche giorno fa si è mostrata in tenuta sportiva con leggings scuri e una maglietta rosa pesca, appena uscita da una sessione di palestra con il personal trainer.

“Mi sento carica e motivata! Questa estate voglio dedicarmi a me stessa e alla mia forma fisica”, ha detto la dama, messaggio accolto con grande entusiasmo dal suo pubblico che ha sempre ammirato la sua capacità di rimettersi in gioco e di non mollare mai, specialmente in amore.

E sebbene la delusione amorosa non sia una novità nel suo percorso televisivo, oggi Gemma sembra più che mai determinata a concentrarsi su se stessa. Tra self love e una passione mai sopita per i reality. E sono come sempre tanti a non vedere l’ora di rivederla nello studio che l’ha resa celebre, quello di Uomini e Donne. Sarà forse questo l’anno fortunato in cui finalmente incontrerà la tanto sospirata anima gemella?