L’ultima classifica aggiornata dei 350 Paperoni del Regno Unito ha messo in luce la notevole ricchezza accumulata da re Carlo III nel corso degli anni. Con un patrimonio stimato attorno ai 600 milioni di sterline, il sovrano britannico ha quasi raddoppiato quello della madre, la regina Elisabetta II.

Tra i beni che compongono questa immensa fortuna troviamo un numero significativo di proprietà immobiliari, molte delle quali ereditate o acquisite con il tempo.

Le varie residenze di Re Carlo e Camilla

Clarence House è la residenza ufficiale londinese di Carlo e Camilla. Questa storica abitazione, costruita tra il 1825 e il 1827 dall’architetto John Nash per il duca di Clarence, terzo figlio di Giorgio III, è stata per quasi cinquant’anni la casa di re Carlo quando era erede al trono. Oggi ospita anche gli uffici reali della coppia, ed è pertanto chiusa al pubblico. La dimora rappresenta un importante fulcro per la vita pubblica e istituzionale della coppia reale.

Situata nelle Cotswolds Hills, un’area collinare dell’Inghilterra centrale, Highgrove House è la residenza più amata dal re. Acquistata nel 1980, questa villa con nove camere da letto è stata inizialmente la casa coniugale di Carlo e della principessa Diana, e successivamente è divenuta il rifugio preferito di Carlo e Camilla per fuggire dalla frenesia di Londra. La proprietà è celebre per i suoi magnifici giardini, curati personalmente dal sovrano, e per gli interni raffinati, progettati dal noto decoratore Robert Kime.

Ray Mill House, situata sempre nel Wiltshire, è stata la casa di Camilla dopo il suo divorzio dal marito Andrew Parker Bowles. Questa villa lussuosa con piscina e un piccolo fiume nelle vicinanze è un luogo dove la duchessa si sente a proprio agio, lontana dalle rigidità imposte da Carlo, noto per la sua meticolosità. Acquistata nel 1994, la casa è stata spesso teatro di momenti di famiglia, ma non gode dello stesso affetto del sovrano, che la considera meno adatta rispetto ad altre proprietà.

Nel 2007, re Carlo e la sua fondazione benefica, The Prince’s Foundation, hanno acquistato e salvato dalla rovina Dumfries House, una splendida tenuta del XVIII secolo nell’Ayrshire scozzese. Questa vasta proprietà di circa 2.000 acri non è una residenza privata, ma un centro dedicato all’educazione, alla formazione e alla cultura, aperto tutto l’anno al pubblico.

Tra le proprietà ereditate dalla regina madre, Carlo ha acquisito il Castello di Mey, situato nella parte settentrionale della Scozia. Questo storico maniero del XVI secolo, acquistato originariamente dalla regina Elisabetta nel 1952, è stato rinnovato per includere comfort moderni come elettricità e acqua corrente. Oggi è gestito da un trust e aperto al pubblico nei mesi estivi.

Situata sulle Isole Scilly, Tamarisk House offre una vista impareggiabile sul mare e garantisce la massima privacy grazie agli alberi di tamerici che la circondano. Pur appartenendo al Ducato di Cornovaglia, la locazione è attualmente affidata agli amici di Carlo, che la gestiscono come una struttura turistica esclusiva, dotata di comfort moderni come Wi-Fi e smart TV.

Tra le residenze più insolite c’è la Blue House, in Romania, nel villaggio di Viscri. Acquistata nel 1998, questa casa colonica tradizionale è utilizzata da Carlo come rifugio lontano dal caos della vita reale, senza televisione né radio, per mantenere intatta la serenità e autenticità del luogo. La casa è aperta ai visitatori quando il sovrano non è presente.

Infine, Llwynywermod, nel Carmarthenshire, è la proprietà più ecologica e innovativa. Acquistata nel 2007, questa fattoria è stata trasformata in un esempio di sostenibilità grazie all’uso di materiali locali, sistemi di riscaldamento a biomassa, raccolta dell’acqua piovana e orti biologici.