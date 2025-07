Ultimissime da Londra per Kate. Le news sono molto dure da digerire.

La Royal Family ci ha ha ormai abituati da tempo a clamorosi colpi di scene nonché vere e proprie docce fredde, per non dire proprio gelate. Le discussioni al suo interno sono praticamente all’ordine del giorno così come i vari intrighi. Il pettegolezzo poi non la abbandona mai soprattutto dopo che Carlo, oggi Re Carlo III, ha deciso di sposare, ormai molti anni fa, la sua storica amata e amante Camilla. Fatto sta che poi, pian piano, sia la compianta Regina Elisabetta che i sudditi inglesi, abbiamo iniziato ad apprezzare la donna, oggi regina consorte. E lo stesso ha fatto William, primogenito del Regnante e di Lady D.

Anche la sua bellissima moglie, la meravigliosa Kate Middleton, considerata, tra l’altro, una vera icona di eleganza e di stile da molte donne nel mondo, va molto d’accordo con la donna. Tant’è che l’ha anche immortalata per il suo ritratto fotografico ufficiale in nome del suo fulgido talento per la Fotografia.

Adesso però l’argomento di conversazione è ben altro. Difatti le ultimissime news che giungo direttamente dalla città di Londra sono di tutt’altro genere. Non sono decisamente da prendere sotto gamba e riguardano proprio Kate che ha fatto molto preoccupare i suoi numerosi estimatori per i suoi gravi problemi di salute.

Kate, che cosa le sta accadendo, le ultimissime da Londra

Lei oggi sta bene anche se non smette mai di sottolineare l’importanza della prevenzione e di quanto il cancro l’abbia cambiata nel cuore e nell’anima. In ogni caso a parlare di essi non è stata solo lei. Difatti anche il Re lo ha fatto, gettando nello scompiglio più totale il popolo inglese che tanto lo ama. Carlo ha parlato di un brutto tumore per il quale ha dovuto subire più di una delicata operazione. Sono stati tanti poi i bollettini medici divulgati da Buckingham Palace a riguardo.

L’uomo pareva essere migliorato ma, a quanto pare, le cose adesso non stanno così. Stando all’ascolto di alcune potente indiscrezioni, sarebbe peggiorato verso la fine del mese di Giugno 2025. A darcene notizia è il tabloid inglese Daily Beast e , fra i tanti portali statunitensi, TMZ. In poche parole il Regnante non risponderebbe più molto bene alle terapie.

Inoltre fonti molto vicine al Palazzo Reale parlano di un clima chiaramente teso a corte mentre i collaboratori più stretti sono impegnati ad aggiornare costantemente il piano Menai Bridge, che altro non è che il protocollo operativo predisposto per la gestione delle esequie per il monarca in carica. E intanto William e la sua Kate devono prepararsi al peggio nonché a pensare concretamente alla salita anzitempo sul trono.