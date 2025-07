Temptation Island, quanti soldi portano a casa i tentatori. Le cifre belle chiare.

Il viaggio all’interno dei sentimenti, condotto come sempre, dall’impeccabile e carismatico Filippo Bisciglia, è tornato. Da due settimane in prime time il giovedì su Canale 5 e in replica il venerdì alle 21 su La 5, Canale del 30 del del Digitale Terrestre, è anche disponibile in streaming, in maniera del tutto gratuita, su Mediaset Infinity. Anche sui Social, tuttavia, sono ripresi e commentati i momenti più salienti che vedono come indiscussi protagonisti i fidanzati e le fidanzate nei rispettivi villaggi.

Qui trascorrono il tempo i primi con le bellissime tentatrici mentre le seconde con i tentatori. Indubbiamente i loro ruoli sono molto importanti se non proprio determinanti non solo per la dinamica del programma ma anche per la prosecuzione o la conclusione di una storia d’amore, sia essa nata da poco che più consolidata. La cosa fondamentale è che le coppie non siano sposate e non possiedano figli in comune.

In alcuni casi, come la storia del reality ci insegna, sono anche nate nuove relazioni che poi però non sono durate un granché a telecamere spente. Altre volte invece gli ex fidanzati si sono riappacificati con tanto di matrimonio e la creazione di una famiglia. E, visto che le puntate sono registrate da settimane, già ora alcune indiscrezioni sui vari partecipanti, che diventano ben presto tutti quanti oggetto di pettegolezzi a non finire, si fanno sentire molto forte in Rete.

Temptation Island, i guadagni dei tentatori in cifre

Non mancano, ovviamente, tante curiosità anche riguardo ai tentatori soprattutto se si parla del giovane Flavio che ha fatto letteralmente strage di cuori anche presso le telespettatrici più accanite di Temptation Island che vogliono, necessariamente, sapere di più di lui, sul suo passato amoroso nonché sull’identikit della sua ragazza ideale. Sui Social la sera stessa della messa in onda della prima puntata sono circ0late foto che lo ritraggono in tutto il suo splendore nonché numerosi meme, diventati in men che non si dica virali sui Social.

In linea generale però c’è un’informazione che in tantissimi chiedono, ovvero quale sia il reale guadagno non solo dei tentatori ma anche delle tentatrici per il loro operato. Diciamo che si parla di cifre interessanti che, però, variano dai 1000 euro ai 2000 euro a seconda del ruolo giocato all’interno del programma anche a livello di montaggio.

A guadagnare di più sarebbero invece le coppie. Difatti per loro si parlerebbe di guadagni che oscillano dai 1800 euro ai 2600 euro. In ogni caso se un partecipante è già conosciuto e ha alle spalle già esperienze televisive è probabile che percepisca dei soldini in più.