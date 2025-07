La verità sulla chiacchieratissima lite tra Silvia Toffanin e la sua grande amica Ilary Blasi.

C’eravamo tanto amati, potremmo dire, anche se in questo caso, trattandosi di amicizia, sarebbe maggiormente opportuno parlare di bene. A quanto pare il fortissimo legame che vige dalla bellezza di più di 20 anni tra Silvia Toffanin, vero pilastro delle Reti Mediaset, alla sua storica best friend Ilary Blasi sarebbe crollato.

Le due si sono conosciute, poco più che ragazzine, ai tempi di Passaparola. Entrambe svolgevano il ruolo di Letterine e hanno ben presto conquistato il cuore del grande pubblico grazie alla loro bellezza e innata simpatia. La Blasi poi si è ritrovata in un battito di ciglia grande protagonista di un potente vortice mediatico per essersi in primis fidanzata e poi sposata con un mito vivente come Francesco Totti.

La sua carriera è decollata e l’abbiamo vista al timone di tantissimi programmi di successo nonché di reality molto amati come Il Grande Fratello e L’Isola dei Famosi. Pian piano però alla conduttrice romana sono state affidate sempre meno conduzioni mentre naufragava il suo matrimonio con il Pupone.

Toffanin e Blasi, il possibile motivo del litigio e la verità sul loro rapporto

Lei ha deciso di raccontare tutto quanto, in assoluta esclusiva, nella docu- serie di Netflix Unica e poi nel libro autobiografico Che Stupida. E pare che sia stata questa scelta a far storcere il naso all’amica Toffanin che, con molta probabilità, avrebbe preferito che la Blasi andasse nel suo salotto televisivo a parlarne e solo in seguito lo facesse in altri ambiti.

Tuttavia mai conferma è stata data di questa insinuazione ma, al contrario, quando successivamente Ilary è stata sua ospite a Verissimo le due hanno scherzato a lungo sulla loro sussurrata e super chiacchierata litigata. A dimostrazione di quanto la loro amicizia sia tuttora forte la conduttrice romana ha accettato i successivi inviti dell’amica e collega a più riprese regalando autentiche chicche della sua sua nuova vita privata. E parlando di codesto ambito è impossibile non nominare il compagno Bastian Muller.

Ora però, con le dichiarazioni che l’AD delle Reti Mediaset, l’affascinante Pier Silvio Berlusconi, che è da più di vent’anni anche il compagno della Toffanin, ha fatto di recente nei confronti del reality The Couple, condotto dalla Blasi, non particolarmente lusinghiere, la situazione potrebbe precipitare. Tanto più che l’ex signora Totti non avrebbe, perlomeno al momento, assegnato alcun programma mentre alla bella Silvia è stata data pure una bella promozione in prima serata con il suo Verissimo.