Pier Silvio Berlusconi ha stroncato la Blasi. Come ha reagito Ilary.

Doccia fredda per l’ex signora Totti. Difatti la bellissima Ilary Blasi in questi giorni, durante la presentazione dei palinsesti delle Reti Mediaset della prossima stagione televisiva, ha subito una bella stroncatura da parte di Pier Silvio Berlusconi. L’AD, che non ha di certo i classici peli sulla lingua, nel parlare con la stampa ha fatto sapere di non aver particolarmente gradito reality come The Couple, condotto, per l’appunto, dalla conduttrice romana.

La prima puntata gli è piaciuta pochissimo e, alla fine, si è deciso di chiuderlo anzitempo visti anche i bassi dati di ascolto. Stesso identico destino per La Talpa che è ritornata dopo tantissimi anni di assenza dal Piccolo Schermo. La splendida Diletta Leotta non è riuscita nemmeno lei a portare a casa grandi risultati.

Insomma, come si suol dire, mal comune, mezzo gaudio. Di fatto però Pier Silvio non ha criticato il loro operato ma ha parlato di errori in fase di scrittura e redazionali. In ogni caso per questi reality non è previsto un nuovo atto come invece lo è per il Grande Fratello sia nella versione nip che vip. Al timone della prima ci sarà Simona Ventura mentre della seconda Alfonso Signorini.

La replica di Ilary alla stroncatura di Pier Silvio Berlusconi

Grande ritorno anche per l’Isola dei Famosi che fino alla stagione 2024-2024 aveva visto la conduzione della Blasi. Insomma, per lei la situazione non è delle migliori anche se ora i suoi numerosi fan possono seguirla il lunedì sera in prime time su Canale 5 con Battiti Live. Qui divide il palco con l’amico di sempre Alvin e con la iena Niccolò De Devitiis.

Altro aspetto da non sottovalutare è il fatto che, al momento, per lei non si parli di un altro programma da condurre anche se sarebbe tuttora sotto contratto Mediaset. Nel frattempo lei si sta rilassando con delle bellissime vacanze in compagnia dei suoi figli e dei suoi più cari amici, nonché del suo affascinante compagno. Stiamo parlando dell’imprenditore tedesco Bastian Muller.

Né tramite carta stampata o Social, dove per altro lei è molto attiva, Ilary ha voluto dire la sua in merito alle dichiarazioni fatte da Pier Silvio Berlusconi come comunica l’Adnkros. La stessa scelta l’avrebbe fatta la collega Diletta Leotta. E chissà che la Blasi non sia però tra le prime ospite della nuova e super attesa stagione di Verissimo per parlare dei suoi nuovi progetti e di come ha trascorso questi mesi estivi.