Giornalista affermato, e conduttore talentuoso Alberto Matano è tra i volti Rai maggiormente consolidati. Dopo una lunga esperienza nella redazione del TG1 è approdato a La Vita in diretta che ha condotto prima insieme a Lorella Cuccarini e poi da solo. Da diverse stagioni è il traghettatore del talk pomeridiano del primo canale della rete di stato e ogni giorno conquista dati share rilevanti. A nulla sono valsi i tentativi degli altri canali di contrastare la sua affermazione.

Matano è anche opinionista di Ballando con le stelle, ruolo che gli piace particolarmente. E’ molto attivo sui social dove condivide i diversi successi professionali e alcuni dettagli della sua vita privata. In particolare in alcuni post è apparso insieme al marito con cui vive a Roma. I due sono una coppia felice e stabile e condividono molte passioni. Per la dirigenza Rai Matano è un punto fermo, garantisce ascolti e successo grazie al suo modo di fare composto e garbato.

Perfetto padrone di casa accoglie i suoi ospiti sempre con gentilezza e non è mai sopra le righe il che lo rende un personaggio molto amato dai telespettatori che adorano anche il suo modo di raccontare i diversi fatti del giorno. A La Vita in diretta si occupa di costume, gossip, spettacolo, ma anche di cronaca e lo da sempre con estrema professionalità. Ma quanto guadagna il conduttore? A quanto ammonta il suo cachet contrattuale?

Alberto Matano, ecco a quanto ammonta il suo cachet in Rai

Calabrese di origini e ma d’adozione romana dove vive e lavora ormai da tantissimi anni Alberto Matano gode della stima della dirigenza Rai. Conoscere l’ammontare del suo cachet non è facile anche se si possono azzardare delle ipotesi. Secondo alcune indiscrezioni, non certificate. il giornalista guadagnerebbe per il suo lavoro nella tv pubblica circa 240.000 euro all’anno.

Il che significa che percepirebbe al mese 20 mila euro e 5 a settimana. Uno stipendio di tutto rispetto visto che va in onda tutti i giorni da settembre fino a maggio o giugno a seconda delle stagioni, più le varie ospitate extra in alcuni talk Rai. A Matano sono state affidate anche alcune serate speciali, il che lo rende un volto molto prezioso per la Rai.

Matano ha più volte parlato del suo coming out e ha spiegato perché non ha sentito il bisogno di farlo prima. Il conduttore è infatti convinto che nessuno dovrebbe parlare della sua sessualità in pubblico: “Nessuno dovrebbe essere chiamato a dichiarare la propria sessualità. Il primo bacio a un uomo? A 30 anni” Il conduttore ha rivelato di aver avuto anche una storia importante con una donna, che oggi è tra le sue migliori amiche.