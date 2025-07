Test della personalità, scegli il tuo cuore ti dirò come vivi l’amore.

L’estate è il momento ideale, almeno per molti, per lasciarsi andare e vivere intense emozioni che in altri periodi dell’anno, complici i numerosi impegni familiari, di lavoro e di studio sovente si tendono ad accantonare. La voglia di relax e, in certi casi, di trasgredire oltre che di vivere nuove avventure si fa sentire molto forte, diventando quasi un’urgenza.

C’è anche chi, ancora single, spera di trovare, complice una passeggiata al chiaro di luna sulla spiaggia, o un tramonto in riva al mare, la propria anima gemella o di trovare il coraggio di dichiararsi a quella persona della quale si è invaghito da tempo. Tuttavia ognuno di noi può avere, anche a seconda del momento che sta vivendo e della sua età, una visione diversa dell’amore. Il fatto è che talora non sa quale sia la sua perché non si è mai davvero posto la questione.

Niente paura. Grazie a questo test della personalità, in pochissimi istanti è possibile scoprirla. Basta solo osservare per un lasso di tempo di massimo 30 secondi questi tre cuoricini che vi proponiamo. Fate una scelta di pancia e poi correte a leggere qui sotto il vostro profilo.

I tre responsi

Se avete scelto il primo cuore, ovvero quello rosso, significa che siete molto passionali. Per voi l’amore è imprescindibile dall’attrazione ma non si tratta solo di quella fisica anche se è quella che vi sta maggiormente a cuore. Difatti se manca quella mentale tendete a stancarvi ben presto della persona prescelta. Siete irruenti e amate vivere il momento, senza pensare al domani sebbene In ogni caso tendete, perlopiù in maniera del tutto inconsapevole, a fare fin troppe promesse al frequentante o al partner.

Siete invece stati conquistati da quello rosa? Allora siete dei veri romanticoni. Per voi la festa più bella dell’anno è ovviamente San Valentino e adorate riempire chi amate di grandissime attenzioni oltre che di regali. Siete fortemente innamorati dell’Amore e in taluni casi, soprattutto se siete ancora molto giovani, tendete a idealizzare un po’ troppo chi vi trovate davanti.

Infine, se avete scelto il cuore verde vuol dire che siete persone molto equilibrate anche in amore. Avete imparato ad amare in primis voi stessi e a rispettarvi e oggi siete in grado di amare in maniera sincera la persona della quale vi innamorate. Possedete uno spirito razionale ma siete anche molto generosi e dolci. Tuttavia se la vostra dolce metà vi delude nel profondo siete capaci di chiudere il rapporto anche da un momento all’altro.