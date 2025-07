Oroscopo, un vero incubo per questi segni. Per loro una settimana da dimenticare.

Doccia super gelata a questo giro per alcuni segni dello Zodiaco. Niente da fare nel vasto settore dei sentimenti come in quello prettamente professionale ed economico. Insomma, il disastro è praticamente totale. Per loro sarà come combattere contro i mulini a vento questa settimana. Difatti la Dea Bendata ha deciso di voltargli le spalle.

Se da un lato è noto il fatto che il Sagittario non se la stia passando particolarmente bene da più di un mese e che dunque ormai non faccia più caso al periodo no ci sono altri suoi colleghi che stanno per ricevere delusioni, anche cocenti, dal momento che fino a pochi giorni fa per loro la situazione era nettamente diversa.

L’Acquario, ad esempio, sembra essere particolarmente fuori tono. La sua sete di conquista si percepisce meno. Si sente stanco e ha forte l’esigenza di staccare la spina. Se non potrà prendersi una vacanza a stretto giro rischia concretamente di mandare all’aria progetti di lavoro importanti e di chiudere una storia senza averla davvero vissuta.

L’Ariete e il Toro stanno vivendo una fase difficile. Leader di indole, mal sopportano il caldo e soprattutto non riescono ad aspettare settembre per mettere in atto le loro nuove idee. Dovranno darsi una bella calmata e iniziare a contare non fino a 100 ma fino a 1000 se non vorranno finire nei guai seri con colleghi e partner.

Oroscopo, settimana nera per questi segni

Il Leone dovrà pure lui tenere a bada la sua irruenza e cercare invece di dare maggior adito al suo essere passionale in amore. Pian piano ritornerà a brillare ma in questi giorni è bene per lui battere una piccola ritirata. Tuttavia i due segni che stanno per avere un brutto colpo sono il Cancro e la Vergine. Il primo, dopo un momento fantastico sotto ogni punto di vista, incomincerà ad andare in tilt.

Molti dubbi inizieranno infatti a balenare nella sua mente e lui non saprà in taluni casi che pesci pigliare. Non ce la farà a tacere le emozioni del suo cuore, diviso tra l’amore per la famiglia e quello per il partner, soprattutto se non coincide con quello storico. Le scelte fatte ultimamente in codesto campo potrebbero per lui risultare sbagliate. E questa sua delusione si manifesterà anche con sbagli professionali. Deve prendersi una pausa e incominciare a riflettere sulla sua vita prima di agire.

Il secondo, invece, dopo essersi abbandonato a un amore sbagliato, che altro non era che un semplice calesse, faticherà, e non poco, a rimettersi in carreggiata. Le illusioni fanno male ma soprattutto la Vergine non riuscirà a comprendere i suoi errori. La sua eccessiva pedanteria non gli permetterà di avere un legame stabile e alla pari con segni come Cancro, Gemelli e Ariete, che di fatto non sopportano questo modo di essere. E il suo malessere si ripercuoterà anche nel settore lavorativo dove non brillerà per precisione e spirito di iniziativa.