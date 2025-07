Pier Silvio Berlusconi senza freni fa fuori la Blasi. “Ho avuto i brividi”, le sue parole.

Doccia gelata per la showgirl romana che dopo essersi vista scippare in primis la conduzione del Grande Fratello da Alfonso Signorini e in secundis dell’ Isola dei Famosi da Veronica Gentili è ora tornata al timone insieme al collega Alvin e alla iena Niccolò De Devitiis di Battiti Live, in onda in prime time su Canale 5 il lunedì sera.

Ilary quest’anno non è stata molto presente sulle Reti Mediaset dove opera da moltissimi anni. L’abbiamo perlopiù vista su Netflix per il suo documentario che ha suscitato non poche polemiche e successivamente ospite del salotto di Verissimo, dall’amica Silvia Toffanin per parlare del suo passato e, soprattutto, del suo presente affettivo e sentimentale.

Con Bastian Muller non si nasconde più e l’amore è più forte che mai. Lei sui Social, dove è molto attiva, appare in forma e solare nonostante il fulmine a ciel sereno che si è abbattuto nelle ultime ore su di lei. Pier Silvio Berlusconi, durante la presentazione ufficiale dei palinsesti della nuova stagione televisiva nel parlare di alcuni programmi, tra cui uno condotto dalla Blasi, ha utilizzato una frase che ha lasciato tutti quanti di stucco, ” Ho i brividi”.

Pier Silvio Berlusconi, gela la Blasi, “Ho avuto i brividi”

“Ho avuto i brividi, quando ho visto la prima puntata. Avete visto poi com’è andata..”, queste sono state le sue esatte parole riferite a The Couple che ha avuto la conduzione della signora Totti e che è stato chiuso anzitempo per via dei troppo bassi ascolti. Non per nulla le puntate previste erano 6 ma, a conti fatti, ne sono andate in onda soltanto quattro.

Stesso identico discorso per La Talpa, il cui ritorno era per la verità molto atteso dopo tanti anni che mancava. Nemmeno la presenza nelle vesti di conduttrice di Diletta Leotta è riuscita a risollevare le sorti. E ciò ha lasciato il classico amaro in bocca ai suoi numerosi estimatori oltre che, a quanto pare, a Pier Silvio Berlusconi che aveva tanto creduto in lei.

Tuttavia l’AD delle Reti Mediaset ha chiaramente sottolineato che ciò che a lui non sia andato a genio non siano state le loro conduzioni ma semplicemente alcuni aspetti tecnici. Difatti ha parlato di reality realizzati male, dunque di sbagli in fase produttiva e di scrittura. In ogni caso, almeno per ora, alla Blasi non è stato affidato nessun programma.