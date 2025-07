Temptation Island è tornato recentemente in onda e la sua prima puntata ha già ottenuto ascolti strepitosi, tenendo incollati al televisore oltre 3,5 milioni di telespettatori. Questo vuol dire che il reality delle coppie funziona e che sono in tantissimi a guardarlo, ma qual è il vero successo del format?

In tanti si domandano se i vari protagonisti mentano o siano davvero lì per mettere alla prova il loro amore, ma a quanto pare c’è un segreto che è poi la ragione per cui Temptation ottiene in ogni edizione questi risultati pazzeschi.

Cosa c’è dietro Temptation Island, tutta la verità

A raccontare qual è il successo di Temptation Island è stata Raffaella Mennoia, braccio destro di Maria De Filippi, che lavora praticamente a tutti i programmi della Fascino. In un’intervista al Corriere della Sera ha spiegato che il reality è assolutamente vero e non c’è alcuna finzione. Ha assicurato che è “un programma sull’amore e sulla verità”.

C’è chi dice che spinga a tradire i vari concorrenti, ma lei nega anche quest’aspetto, spiegando come in realtà Temptation Island sia un programma “sull’attesa del tradimento”, chiarendo come i vari protagonisti si trovino in una sorta di limbo. Secondo la Mennoia il successo del programma, oltre alla sua veridicità, è il fatto il pubblico si immedesimi nelle storie dei concorrenti, in tanti – secondo lei – guardando il programma si domandano cosa farebbero loro.

Al quotidiano di via Solferino Raffaella Mennoia ha assicurato che i protagonisti non recitano alcun copione, che prima di essere scelte, le coppie fanno diversi colloqui, in cui mostrano anche messaggi e altro che provi la loro relazione. Tra l’altro ha spiegato come, lavorando in questo settore da oltre 30 anni, sa bene come accorgersi se qualcuno stia solo mentendo e decida di partecipare al reality per la notorietà. Il braccio destro di Maria De Filippi ha spiegato come a differenza delle versioni straniere, loro preferiscono non mandare in onda scene troppo spinte, poiché non lo ritengono necessario.

In ogni edizione sono sempre 2-3 le coppie che decidono di lasciarsi e la Mennoia ha spiegato come negli anni siano aumentati i tradimenti da parte delle donne, mentre nelle edizioni precedenti erano quasi sempre gli uomini a cedere. Il braccio destro della De Filippi ha anche detto che il reality è talmente vero che parteciperebbe anche lei con il suo compagno, Alessio Sakara, campione di arti marziali, ma sarebbe lui a non volerlo fare.

Nel corso della lunga intervista Raffaella Mennoia ha poi raccontato com’è lavorare con Maria De Filippi, spiegando che la qualità della conduttrice che più la colpisce e senza dubbio l’onestà. Ha poi detto che con lei si lavora moltissimo e forse è questo il motivo per cui c’è chi ogni tanto decide di “lasciare la squadra”.