Federica Panicucci, i reali guadagni della conduttrice delle Reti Mediaset.

Si sta godendo a pieno polmoni la sua estate ricca di speciali ed emozionanti momenti la bellissima Federica Panicucci in compagnia dei suoi adorati figli e del suo affascinante compagno. Stiamo parlando del manager Marco Bacini con il quale fa coppia fissa ormai da diversi anni. Con lui si era parlato di crisi ma si trattava solo di voci di corridoio, prontamente smentite alla stessa professionista, anche in tempi piuttosto recenti.

Non per nulla i due appaiono sui Social, in particolare sul Profilo Ufficiale Instagram di lei, più uniti e raggianti che mai. Elegantissimi per serate di gala, sono il ritratto della vera felicità. E di motivi per essere felici Federica ne ha tanti. Se infatti oltre all’amore del suo partner può godere di quello dei suoi figli, nati nel corso del suo matrimonio con il dj e producer Mario Fargetta, allo stesso modo può bearsi di quello del grande pubblico.

Quel grande pubblico che non vede l’ora di vederla nuovamente al timone, a partire dal mese di Settembre 2025, di Mattino Cinque insieme al collega Francesco Vecchi. Un impegno che entrambi onorano da tempi dividendosi i compiti. Difatti se da un lato il giornalista si occupa maggiormente di Cronaca, lei invece si interessa perlopiù di Spettacolo e di Gossip.

Federica Panicucci, quanto guadagna la conduttrice

Parlando di guadagni non è facile stabilire quali siano le esatte cifre che percepisca la conduttrice per questo suo impegno. Di certo saranno consone alla sua professionalità e ai suoi 35 anni di onorata carriera di moltissime trasmissioni di successo tra cui, è impossibile non ricordarlo, il mitico Festivalbar che in tantissimi oggi ancora rimpiangono amaramente.

Rimanendo sempre in ambito musicale, la Panucci è al timone da tempo di Capodanno in Musica, trasmesso in prime time su Canale 5. Per questo suo impiego pare che lei percepisca un compenso dai 30mila ai 50mila euro come si può leggere su Uomini e Donne News. Tuttavia la professionista, in nome anche della sua innata classe, non ha mai voluto dichiarare i suoi guadagni durante le interviste.

Tra l’altro a quelli televisivi ci sono da annoverare quelli legati alla Pubblicità, visto che lei è tuttora molto richiesta come testimonial per svariati marchi e numerose realtà in nome non solo dell’affetto che gli italiani riversano nei suoi confronti ma anche della sua fulgida bellezza e dello stile di vita sano e salutista che lei segue per stare bene sia fisicamente che psicologicamente parlando. E di ciò Fede ne ha anche parlato nel suo libro Il coraggio di essere felice (Sperling & Kupfer) del quale va giustamente ben fiera.