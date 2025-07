Conduttrice, ma anche giurata e opinionista, Caterina Balivo è tra i volti Rai maggiormente accreditati. Dopo aver militato nella rete di stato per un lungo periodo ha scelto di prendersi una pausa e testare il suo talento in altri contesti. Poi ha accettato di condurre La Volta Buona, salotto del primo pomeriggio di Rai Uno che ha ottenuto ascolti rilevanti. La conduttrice di origini napoletane, ma d’adozione romana, vive nella capitale da diversi anni con il marito Guido Maria Brera e i figli, Guido Alberto e Cora, due bambini bellissimi che le somigliano molto.

Il marito ha avuto una figlia, Costanza, nata da una relazione precedente. La giovane vive con loro e per la Balivo è parte integrante della famiglia: “Far sentire a Costanza, la figlia di Guido che vive con noi da anni, che per me non c’è differenza tra lei e gli altri due figli”. Molto attiva sui social Caterina condivide molto della sua quotidianità professionale ma anche privata. Diversi gli scatti in cui rivela dettagli delle sue vacanze in famiglia, e delle sue giornate a casa. Ha un legame speciale sia con il primogenito che ha 12 anni, che con Cora, 7 anni: due bambini diversi tra loro, ma molto somiglianti alla mamma.

Guido Alberto ha gli stessi colori del padre, ma l’espressione del viso e i lineamenti ricordano la conduttrice. Anche Cora è la fotocopia della mamma anche se ha una personalità determinata che rivela un carattere deciso, nonostante la giovane età. La Balivo, è sempre molto impegnata, divisa tra lavoro e casa, ma non ha mai pensato di fare solo la mamma anche se è consapevole che in alcuni momenti è stata più assente del dovuto. Caterina si definisce una mamma severa: “Io sono rigida con i ragazzi, non transigo sulle regole, lui è più morbido. Se uno dei figli dice di avere mal di stomaco, la mia prima reazione è rispondere che andrà a scuola lo stesso“.

Caterina Balivo, lo scatto con la figlia Cora: sono bellissime

La conduttrice di La Volta Buona è consapevole delle potenzialità dei social, per questo ha scelto di non mostrare il viso dei figli. I due ragazzi appaiono in vari scatti, ma sempre di spalle. Tuttavia sono percepibili alcuni dettagli di Guido Alberto e Cora, che rivelano la somiglianza ad entrambi i genitori. Lo scatto con la figlia Cora condiviso qualche giorno fa è davvero bellissimo, e ha emozionato i fans della conduttrice.

“Che bella famiglia”, ha scritto un utente. E ancora: “Com’è cresciuta e ti somiglia tantissimo. Bacioni”. Le immagini risalgono a qualche mese fa e rivelano la serenità della famiglia della conduttrice, che riesce sempre a ritagliarsi qualche giornata da trascorrere insieme ai figli e al marito, nonostante i tanti impegni di lavoro.

Caterina Balivo: “Non lascerei i lavoro per i figli”

Recentemente la conduttrice ha rivelato che anche nel mondo dello spettacolo c’è ancora molto da fare in merito alla parità di trattamento uomini e donne. Quest’ultime hanno raggiunto la parità salariale, che subisce un arresto con le gravidanze: “Sulla carta, la parità salariale c’è già, ma poi per esempio si blocca quando la donna si ferma per le gravidanze, cosa che chiaramente ai maschi non succede. Qui ci sarebbe da lavorare molto. Un po’ come è stato fatto con le quote rosa a lungo osteggiate.”

Caterina ha poi sottolineato, suscitando qualche polemica, che non lascerebbe mai il lavoro per i figli: “Io non lascerei mai il lavoro per i figli, pur amandoli moltissimo. Durante il Covid ho fatto io un passo indietro, e sono rimasta a casa per tenere gli equilibri familiari e quando sono tornata al lavoro è stato complicato”. Ad aiutare le mamme che lavorano, secondo la conduttrice, ci vorrebbero più scuole e asili, magari all’interno dell’aziende.