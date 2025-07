Romina Power e Albano, dove vivono gli ex coniugi. Le loro splendide dimore.

Non sono più una coppia dal punto di vista sentimentale ma, da qualche anno a questa parte, lo sono nuovamente professionalmente parlando. Inoltre sono genitori e nonni molto presenti per i loro figli e nipoti. Romina Power e Albano Carrisi sono tuttora artisti molto amati non solo nel nostro Paese ma nel mondo oltre che molto chiacchierati per la loro vita privata.

In realtà ad esserlo è soprattutto lui che, dopo la fine del suo lungo matrimonio con la cantante e attrice americana, ha iniziato una relazione, ad oggi più viva con mai. con la showgirl leccese Loredana Lecciso che lo ha reso nuovamente padre. A quanto pare tra la sua ex e la sua attuale compagna non scorra decisamente buon sangue. Tanto più che la Power ha anche deciso di trascorrere dei periodi proprio nella bellissima tenuta dell’ex marito dove lui tuttora vive con la sua famiglia allargata.

Albano risiede esattamente a Cellino San Marco, in provincia di Brindisi, dove è nato e che lui porta sempre nel cuore anche quando è lontano per motivi lavorativi. La sua villa, da Mille e una Notte, è compresa all’interno della celebre Tenuta Carrisi che oltre a un’immensa azienda agricola comprende un campo da calcio, una chiesa, in nome della grande religiosità del cantante, e una spa.

Dotata di tantissimo verde, è il luogo ideale per rilassarsi leggendo un buon libro o compiendo lunghe e rigeneranti passeggiate. Romina ha indubbiamente deciso anche per questo motivo di trascorrere qui parte del suo tempo oltre che per vivere a pieni polmoni la Puglia che l’ha accolta da ragazza e che lei ama ancora profondamente.

Albano e Romina, lui sta in tenuta e lei nella Capitale, le loro splendide case

Tuttavia la Power possiede anche una sua bellissima casa nella Capitale in zona Trastevere. Ha fatto questa scelta con il preciso obiettivo di poter stare maggiormente vicina ai figli che per lei vengono prima di ogni cosa. Tra l’altro grazie al suo ritorno in Italia è anche più facile per lei partecipare ai salotti televisivi tra cui Verissimo.

Tornando al sui nido non sappiamo moltissimo dal momento che lei, in nome della privacy che le sta tanto a cuore, non ama particolarmente mostrarlo sui Social dove è comunque parecchio attiva. Grazie ad alcuni scatti e video condivisi sul suo Profilo Ufficiale Instagram si è comunque riuscito a vedere qualche squarcio di esso.

L’ambiente è molto luminoso e caldo. Ampio spazio ai colori, a coperte, tappeti e cuscini che parlano dei suoi tanti viaggi e, soprattutto, del suo immenso amore per l’India. Il salotto però è dotato di tonalità tenui e dalla presenza di un grande divano bianco oltre che di vasi di fiori disposti su un tavolino dal tocco chic e romantico.