Se quella che si è appena conclusa è stata per lui una stagione d’oro, a quanto pare sarà altrettanto anche la successiva, Stefano De Martino si sta godendo le vacanze dopo un successo strabiliante. E proprio mentre è in vacanza è arrivato l’annuncio che tutti i suoi fan aspettavano, sono passati anni ormai da quando è entrato nella scuola di Amici come ballerino e adesso è diventato uno dei volti di punta della Rai.

Dopo la presentazione dei prossimi palinsesti lui stesso aveva parlato del successo di Affari Tuoi e di Stasera Tutto è Possibile, che continuerà a condurre anche l’anno prossimo. L’ex marito di Belen Rodriguez, però, aveva detto che gli piacerebbe condurre anche uno show nuovo e dunque non goda già di un suo successo pregresso. In tanti quando parlano dei suoi ascolti sottolineano questo aspetto, ovvero che De Martino ottiene risultati strabilianti su programmi che però sono già consolidati.

Cosa farà Stefano De Martino, la novità sul conduttore napoletano

Ebbene adesso Stefano De Martino potrebbe avere un nuovo show in prima serata, a dirlo è stato il portale Affari Italiani secondo cui l’ex ballerino potrebbe condurre un programma in compagnia di Gianni Morandi. Una coppia già vista assieme nel programma di Antonella Clerici, che ha funzionato e piace al pubblico.

Sembrerebbe che la Rai, proprio mentre De Martino si sta godendo “il meritato riposo”, sia a lavoro per ideare uno show del tutto nuovo da affidare al cantante e allo show men. Secondo il sito tra di loro “è scoccata la scintilla” e per questo starebbero pensando a uno show in prime time che potrebbe andare in onda nella prossima stagione televisiva. Al momento sulla questione non vi è alcuna certezza, l’idea è che l’appuntamento possa essere proprio nel periodo delle feste, ma bisognerà capire alla fine l’azienda di viale Mazzini cosa deciderà.

Quel che è certo è che De Martino è l’uomo su cui la Rai ha deciso di puntare, il successo di Affari Tuoi, che ha letteralmente asfaltato Striscia la Notizia nella “guerra degli ascolti”, ha confermato a viale Mazzini quanto sia apprezzato dal pubblico e come possa essere uno dei conduttori di punta. Mentre lui ha espresso il desiderio di condurre qualcosa di completamente nuovo per il pubblico, lasciando intendere che gli piacerebbe vedere come andrebbe un esperimento del genere, la Rai potrebbe già avere dei piani per il suo futuro lavorativo.

Tempo fa si era addirittura parlato dell’ipotesi di un adeguamento del contratto milionario che aveva firmato prima dell’inizio di Affari Tuoi. De Martino al termine della scorsa stagione televisiva si era impegnato con l’emittente di Stato per quattro anni, siglando un accordo che si aggirerebbe intorno agli 8 milioni di euro.