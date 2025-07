Luisa Ranieri è tra le attrici più accreditate del cinema italiano. Volto anche di fiction di successo, è una donna affascinante e bellissima che non teme il tempo che passa. A 51 anni non ha niente da invidiare alle colleghe più giovani, è anche per questo che nonostante gli anta è stata scelta per debuttare su un set ambito da diverse modelle e attrici. L’attrice napoletana, sposata con Luca Zingaretti da diversi anni e da cui ha avuto due figlie, Emma e Bianca, è stata scelta per un progetto storico.

Attesa in tv con nuova edizione de Le indagini di Lolita Lobosco, Luisa Ranieri sarà anche la protagonista de La Preside dove interpreta la nota dirigente scolastica di Caivano, un personaggio reale che ha ottenuto l’attenzione dei media per aver riportato a scuola tantissimi ragazzi che sarebbero stati destinati alla malavita. Una fiction che si annuncia un successo e che la Ranieri è felice di aver interpretato. Sul set con lei anche il marito Zingaretti e un cast d’eccezione.

La Ranieri è tra le protagoniste di Diamanti di Ferzen Ozpetek: pellicola che ha ottenuto diversi riconoscimenti e premi, ma soprattutto l’applauso del pubblico. E’ tra i film maggiormente visti al cinema nell’ultima stagione. Oggi l’attrice si prepara ad un nuovo impegno, lontano dal suo mondo lavorativo, ma soprattutto non consono alla sua età. Vanity Fair ha infatti rivelato che la Ranieri è stata scelta come una delle protagoniste del prossimo calendario Pirelli. Non sono noti per il momento altri, ma a quanto pare il volto di Lolita Lobosco avrebbe detto si alla proposta.

Luisa Ranieri modella per il calendario Pirelli

Il Calendario Pirelli è sicuramente uno degli appuntamenti più ambiti dai protagonisti dello star system. Conquistare una delle copertine è davvero un traguardo prestigioso e Luisa Ranieri ha ricevuto questa opportunità a 51 anni. I dettagli degli scatti non sono stati condivisi, ne tanto meno si conosce il nome del fotografo che la ritrarrà e la location, ma di sicuro per l’attrice napoletana è un traguardo ambito e del tutto meritato.

I fans si sono mostrati entusiasti della notizia e non vedono l’ora di ammirare Luisa Ranieri in tutta la sua bellezza. Recentemente l’attrice ha rivelato di essere entusiasta dei suoi 50 anni, e ha un bellissimo rapporto con la sua età: “Sono molto felice dei miei 50 anni, li porto con felicità, non vorrei tornare indietro.È una nuova fase che va vissuta con la forza e la consapevolezza che essa ti regala.” L’attrice non condanna chi ricorre al ritocco estetico, ma per ora lei sta bene così: “Premettendo che ognuno fa quello che vuole della vita e del suo corpo, mi piace pensare che le varie fasi della vita siano ugualmente belle, dipende da come le si affrontano.”

Luisa Ranieri è la bellezza oggi: “Troppa instagrammabilità non mi piace”

“Posso dire che tutta questa “instagrammabilità”, tutto questo ritoccare e cambiare un immagine secondo un modello stereotipato non è la strada giusta.” Ha dichiarato l’attrice ponendo l’attenzione su come è cambiata la percezione della bellezza negli ultimi anni. La Ranieri ha poi aggiunto:

“Credo che sia importante comprendere che si possono ottenere dei risultati affrontando le cose, volendosi bene. Un’immagine troppo stereotipata e aggressiva in quel senso è contro le donne, avere rispetto anche delle proprie differenze e della propria età è essenziale. Indietro non si torna, quindi andiamo avanti con dignità.”