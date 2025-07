La velina di Striscia la Notizia Cosmary ha cambiato del tutto look. In rete sta circolando una foto del suo nuovo aspetto. Eccola.

Il famoso tg satirico Mediaset – ideato da Antonio Ricci – ha saputo, sin dal primo momento, catturare l’attenzione del grande pubblico. I fan non possono infatti fare a meno di restare incollati al piccolo schermo, nell’attesa di scoprire tutte le sorprese e i vari colpi di scena che avvengono ad ogni puntata. Nel corso degli anni, numerose sono state le veline che hanno ballato sul famoso bancone e che sono diventate dei punti di riferimento per il mondo dello spettacolo.

Tra le più amate, c’è senz’altro la ballerina Cosmary, attuale velina mora del programma: proprio lei ha di recente cambiato del tutto il proprio look.

Com’è oggi Cosmary di Striscia la Notizia

La bellissima Cosmary ha raggiunto il successo grazie al talent show Amici di Maria De Filippi, che le ha regalato la piena popolarità nel piccolo schermo. Il suo talento ha subito catturato l’attenzione di tutti e continua oggi ad essere molto apprezzato dal grande pubblico. Dopo la sua uscita di scena dal talent, la ballerina è tra l’altro entrata nel cast di Striscia la Notizia, ed è diventata ufficialmente Velina del tg satirico.

La sua bellezza ha subito affasciato i fan. A catturare l’attenzione del web è stato intanto il nuovo look di Cosmary, che ha voluto condividere con i fan il suo nuovo aspetto, ottenendo così un ottimo riscontro da parte dei followers. Sul suo profilo Instagram ufficiale ha pubblicato alcuni scatti e video che la ritraggono nel suo salone di bellezza di fiducia. Capelli riccissimi per la showgirl, che ha mostrato anche la sua hairstylist. Per molti c’è stata tanta curiosità, ma il nuovo aspetto della ballerina è stato svelato subito dopo.

I suoi capelli hanno infatti attirato l’attenzione dei fan, che hanno potuto assistere a un grande rinnovamento. La protagonista di Striscia la Notizia si è mostrata con un’acconciatura riccia e super mossa. Per i followers è stato davvero impossibile non notare il fascino che ha Cosmary anche con un’acconciatura molto diversa rispetto a quella che porta solitamente. C’è intanto molta attesa per i prossimi episodi di Striscia la Notizia, che permetteranno ai fan di assistere a nuove entusiasmanti performance realizzate dalle due bravissime veline. La stagione televisiva 2024/2025 è appena terminata ma la prossima sarà sicuramente piena di altre sorprese.