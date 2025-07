Stefano De Martino è tra i personaggi tv più amati dal pubblico. Negli ultimi anni si è imposto in modo graduale e composto nel panorama televisivo e ha saputo trovare il suo spazio facendo un passo alla volta. Dopo l’esperienza ad Amici, dove si è fatto notare come ballerino, l’ex allievo ha intrapreso la strada della conduzione e sin da subito ha dimostrato di avere un talento quasi naturale. Dopo aver lavorato per Maria De Filippi è stato promosso ad inviato de L’Isola dei famosi e da quel momento la sua carriera è stata in ascesa.

E’ poi approdato in Rai, dove inizialmente ha co-condotto Made in sud e in seguito ha ottenuto un successo inatteso con il suo Bar Stella, talk ma anche show in onda in seconda serata. Stefano ha poi preso il posto di Amadeus in Stasera tutto è possibile e lo scorso anno gli è stata affidata la conduzione di Affari Tuoi. L’ex ballerino temeva di non essere all’altezza di prendere le redini di un daytime, fare gli stessi ascolti di Amadeus non era facile, ma non si è fatto intimorire e ha sfruttato l’occasione offertagli.

Dopo solo poche puntate ha conquistato il pubblico e durante tutta la stagione tv ha sempre ottenuto ascolti rilevanti. Oggi è tra i volti di punta della scuderia Rai e probabilmente gli verranno affidate altre prime serate. Ragazzo semplice, ha sempre lottato per raggiungere i suoi obiettivi tanto d’aver rivelato che per andare a far il provino ad Amici ha dovuto affrontare diverse difficoltà. E’ molto legato alla sua famiglia a cui oggi cerca di non far mancare nulla. Ma che titolo di studio a Stefano De Martino?

Stefano De Martino, diploma e laurea: ecco cosa ha studiato l’ex ballerino

Nato a Torre del Greco nel 1983, Stefano De Martino ha seguito un percorso di studi inaspettato. A soli 10 anni ha iniziato a studiare danza e vista la passione che nutriva per il ballo anno dopo anno ha intensificato il suo impegno: era determinato ad emergere in un contesto non facile, soprattutto per un ragazzo della provincia campana.

Si è ritirato dal liceo a causa delle tante assenze dovute agli allenamenti, ma in seguito ha conseguito il diploma da privatista al Liceo Artistico “Giorgio De Chirico” di Torre Annunziata con il voto di 6o/100. Stefano si è poi concentrato sulla danza che lo ha portato nel 2007 a vincere una borsa di studio al Broadway Dance Center di New York e in seguito ad entrare nella scuola più prestigiosa della tv italiana. Non si è mai iscritto all’università.

D‘Amici in poi per Stefano è stato un successo dopo l’altro. Oggi ha anche debuttato in teatro con uno spettacolo tutto suo e ha una vasto numero di fans anche sui social, dove si è conquistato anche il titolo d’influencer. Spesso è stato protagonista del gossip a causa della sua storia altalenante con Belen Rodriguez, che ha sposato e da cui ha avuto il figlio Santiago. I due sono ormai separati e hanno preso strade diverse. Nonostante i tanti flirt che quotidianamente gli attribuiscono, Stefano si dichiara single e non interessato, almeno per ora, ad avere una storia importante.