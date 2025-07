Meghan Markle continua ad incantare tutti per la sua bellezza ma si vocifera che si sia sottoposta ad interventi chirurgici. Ecco quali.

La bellezza di Meghan Markle ha colpito il mondo sin dalle prime paparazzate in cui era in compagnia del Principe Harry. I lineamenti definitivi del suo viso, gli zigomi alti e le labbra carnose la rendono una donna davvero bellissima. L’ex attrice, tuttavia, non ha conquistato Harry solo per la sua bellezza, ma anche per il suo carattere deciso e determinato. Sicura di sé, ha sempre saputo cosa voleva dalla vita riuscendo a costruire una carriera di successo.

L’incontro con Harry ha poi cambiato tutto perché Meghan ha detto addio al mondo dello spettacolo per stare accanto al marito. Con la scelta, tuttavia, di lasciare l’Inghilterra e trasferirsi negli Stati Uniti, le luci dei riflettori hanno richiamato le sue attenzioni. Come per tutti i personaggi pubblici, anche per la Markle l’immagine è importante.

Nonostante siano trascorsi diversi anni da quando è diventata ufficialmente la moglie di Harry, Meghan è sempre più bella anche se chi è convinto che la Duchessa del Sussex si sia sottoposta ad interventi di chirurgia estetica.

Meghan Markle rifatta? L’esperto svela tutto

Secondo alcune voci di corridoio, il segreto della bellezza di Meghan Markle sarebbe la mano del chirurgo estetico. In realtà, non esistono testimonianze ufficiali che confermino il ricorso della Duchessa alla chirurgia estetica ma il Dr. Anil Rajani, in un video pubblicato su You Tube, spiega quelli che potrebbero essere gli interventi estetici grazie ai quale la bellezza già naturale della Markle sarebbe diventata ancora più evidente.

Secondo l’esperto, oltre al tempo che passa, il viso della Markle sarebbe cambiato per alcuni interventi che riguarderebbero principalmente la zona intorno agli occhi, il naso e la bocca. Come spiega l’esperto, nelle foto in cui sorride, Meghan non contrae i muscoli della parte centrale della fronte e questo accade solo quando ci si sottopone ad iniezioni di botox.

Inoltre, l’esperto è sicuro che anche il naso abbia subito qualche ritocchino nella parte cartilaginea mentre la punta è diventata più piccola. Infine, anche il sorriso di Meghan sarebbe cambiato e migliorato e ciò non solo per alcuni interventi sui denti come l’uso di faccette dentali, ma anche per le labbra più voluminose. soprattutto nelle zona laterali.

Insomma, secondo Dr. Anil Rajani, senza stravolgere i propri lineamenti, Meghan Markle che ha recentemente confessato cosa ha dovuto affrontare dopo il parto, potrebbe aver ceduto tranquillamente al fascino della chirurgia estetica.