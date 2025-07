Kate Middleton ha lanciato l’allarme sulla sua salute, e tutti i sudditi si sono subito preoccupati. Ecco cosa sta succedendo.

La moglie del principe William è entrata subito nei cuori di milioni di persone in tutto il mondo, sin dal momento in cui il Principe ha reso noto di essersi innamorato di lei. Con il tempo hanno dato prova di essere legati e uniti, e di avere sempre la forza di affrontare tutte le difficoltà. Dalla loro storia sono nati i tre figli George, Charlotte e Luis che sono oggi la loro vera priorità, anche in un periodo delicato come quello che hanno dovuto vivere di recente. A Kate è infatti stato diagnosticato un tumore che l’ha costretta a sottoporsi a un ciclo di chemioterapia preventiva, appena terminata. La stessa è infatti tornata da poco alla vita pubblica ed è apparsa molto più serena e rilassata.

Di recente lei stessa ha fatto allarmare i sudditi per alcuni aggiornamenti dati sul suo stato di salute. Le sue parole hanno fatto tremare.

Come sta davvero Kate Middleton

Dopo la sua assenza al Royal Ascot, la Principessa del Galles è tornata ad apparire in pubblico e lo ha fato visitando il Wellbeing Garden della RHS presso il Colchester Hospital. L’obiettivo era appunto quello di mettere in evidenza l’importanza della natura nel percorso di cure contro il cancro e le malattie. Lei stessa sta continuando ad affrontare una brutta malattia che è comparsa all’improvviso e che l’ha messa a dura prova. Dopo mesi di cure, pare che Kate stia ora molto meglio, anche se alcune sue dichiarazioni hanno fatto preoccupare i presenti. Middleton ha fatto presente l’importanza di farsi aiutare dalla natura: nel suo percoso hanno infatti avuto un potere curativo, fisico e mentale anche alberi, fiori e animali. Nel giardino del benessere presso il Colchester Hospital, sono infatti state piantate personalmente delle rose.

“C’è un’intera fase, quando finisci il trattamento, in cui tutti si aspettano che tu stia meglio” – ha detto lei rivolgendosi a medici e pazienti – “Ma non è affatto così. Si assume una sorta di coraggio, di stoicismo durante la terapia. Finita la terapia, poi si pensa ‘Posso andare avanti, tornare alla normalità’, ma in realtà la fase successiva è davvero difficile“. In molti hanno pensato che sarebbe stata questa la ragione della sua assenza al Royal Ascot. La Principessa ha tra l’altro spiegato che, in questa fase, è importante avere accanto qualcuno che ti aiuti e ti giudi.

“Non sei più necessariamente sottoposto alla terapia, ma non sei in grado di svolgere normalmente le tue attività a casa come facevi prima” – ha continuato – “Bisogna trovare la propria nuova normalità e questo richiede tempo“. Ha inoltre ricordato che, durante il percorso, si affrontano momenti difficile e che è come stare sulle montagne russe.