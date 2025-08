Per parafrasare Gianni Morandi, uno su cento ce la fa a risolvere a mente questo rompicapo matematico. Pronto a vedere se rientri nel ristretto 1% di chi si è cimentato con successo in questo quiz di pensiero laterale che mette alla prova le tue abilità matematiche? Quello che proponiamo oggi è un enigma intricato ma esaltante al tempo stesso.

Insomma, una sfida in pieno regola per testerà sul campo la tua capacità di padroneggiare l’ordine delle operazioni matematiche e aiuterà ad affinare le proprie abilità logiche. Rigore e creatività sono due delle qualità che rendono così intrigante la matematica. Senza rigore, senza rispettare la gerarchie delle operazioni matematiche anche le equazioni più semplici possono rivelarsi un labirinto inestricabile.

È il caso del rompicapo di oggi. Si tratta di capire quanto fa -8 + 6 x 3 ÷ 2 – 5. Ci troviamo davanti a una serie di diverse operazioni: sottrazioni, moltiplicazioni e divisioni. Una sequenza che testerà la tua capacità di seguire alla perfezione le regole dell’aritmetica.

Riesci a risolvere a mente questo quiz?

Chi affronta questo quiz perlopiù dà la risposta sbagliata. Se il risultato ti restituisce un -2, puoi stare certo che l’esito è sbagliato. Per arrivare alla soluzione corretta bisogna seguire la regola cosiddetta del PEMDAS, acronimo che sta per parentesi, esponenti, moltiplicazioni, divisioni, addizioni, sottrazioni.

In altre parole è il cosiddetto ordine delle operazioni. Le operazioni aritmetiche infatti seguono regole precise: le moltiplicazioni e divisioni hanno la precedenza su addizioni e sottrazioni. Seguendo questo principio fondamentale arriviamo alla corretta soluzione che nel nostro caso è -4.

Come si arriva a questo risultato? Bisogna seguire la corretta gerarchia delle operazioni. Per capire quanto fa -8 + 6 x 3 ÷ 2 – 5 dovremo partire dall’operazione secondo la regola della precedenza. Inizialmente dovremo concentrarci sulla moltiplicazione 6 x 3, che come risultato ci darà 18. A questo punto spostiamoci sulla divisione: 18 ÷ 2 dà come esito 9.

Dopo aver risolto le operazioni prioritarie, torniamo pure alla sequenza originale dove avremo -8 + 9 – 5. Ora procediamo con l’addizione. Sommiamo -8 e 9. Otterremo così 1. Adesso non rimarrà che l’ultima operazione: 1 – 5. Una semplice sottrazione che ci porterà alla soluzione finale ovvero -4. Come si può vedere, fare un uso corretto della regola del PEMDAS è stato fondamentale per arrivare alla soluzione.

Complimenti a chi è riuscito a risolvere senza problemi il rompicapo odierno. Chi invece non è riuscito a trovare la soluzione non deve assolutamente scoraggiarsi. Piuttosto sarà buona cosa ripassare le regole di base della matematica e provare poi ad affrontare qualche altro rompicapo così da verificare lo stato della propria preparazione e prendersi la rivincita col prossimo quiz.