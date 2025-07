In rete sono sempre più diffusi quiz, rebus, test, rompicapi, indovinelli di ogni genere. Tutto quello che fa rima con sfida intellettuale riscuote grande popolarità. Si tratta di un modo simpatico e divertente di allenare la mente e intrattenersi verificando al tempo stesso il nostro livello di ragionamento, la nostra conoscenza della matematica e l’abilità nel risolvere problemi.

Sui social ultimamente sta circolando un problema matematico apparentemente semplice. Ma per risolverlo nella corretta maniera e fornire il risultato giusto occorre conoscere le regole che ordinano le operazioni. Quanto fa 3×3-3:3+3 = ? Gli utenti dei social hanno molto discusso e commentato il quesito.

La gran parte dei partecipanti alla discussione ha proposto 5 come soluzione. Un risultato che si ottiene risolvendo le operazioni da sinistra verso destra, seguendo l’ordine nel quale si presentano: 1) 3×3=9: 2) 9-3=6: 3) 6:3=2; 4) 2+3=5. Ma 5 è davvero la risposta corretta? Assolutamente no.

La soluzione del rompicapo matematico diventato virale sui social

L’equazione ha soltanto un possibile risultato. Per ottenerlo dovremo seguire le convenzioni stabilite dai matematici e che si trovano nei libri di scuola fin dalle medie. La regola più importante è quella del PEMDAS, acronimo che sta per parentesi, esponenti, moltiplicazioni, divisioni, addizioni, sottrazioni. È il cosiddetto ordine delle operazioni.

La priorità, nell’equazione che abbiamo davanti, va dunque a moltiplicazioni e divisioni. Dovremo dunque svolgere queste operazioni prima di passare alle addizioni e alle sottrazioni. Secondo la regola del PEMDAS le prime operazioni da risolvere sono dunque 3×3 e 3:3. Per facilitare le cose possiamo anche riscrivere il problema.

Aggiungendo delle parentesi, possiamo riscrivere così: (3×3)-(3:3)+3 = ? Adesso seguiamo il procedimento corretto per ottenere il risultato esatto. Andiamo a risolvere le due operazioni contenute all’interno delle parentesi: 1) 3×3=9; 2) 3:3=1. Sostituiamo all’interno dell’equazione i risultati della moltiplicazione e della divisione.

Ci ritroveremo così: 9-1+3=11. La sola soluzione possibile al rompicapo di oggi dunque è 11. Il quiz di matematica era piuttosto semplice e non richiedeva un grande sforzo. Per risolverlo però bisognava ricordare la regola del PEMDAS,la sola che può ricordarci l’ordine delle priorità – ovvero che le prime operazioni da risolvere erano queste: moltiplicazione e divisione.

In conclusione: complimenti a chi è riuscito a risolvere senza particolari problemi il rompicapo di oggi. Chi invece non ce l’ha fatta non deve assolutamente scoraggiarsi. Semmai farà bene a dare una ripassata alle regole di base della matematica e provare a cimentarsi con qualche altro rompicapo per verificare lo stato della propria preparazione. E magari per prendersi una sonora rivincita col prossimo quiz.