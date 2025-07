La bambina in questa foto amarcord è una delle showgirl attualmente più apprezzate del panorama televisivo italiano, classe 1998 oggi come all’ora è davvero bellissima. I più attenti avranno sicuramente riconosciuto quello sguardo intenso e sensibile che è lo stesso di oggi.

Recentemente è tornata in televisione al fianco di uno dei volti più amati del piccolo schermo italiano, nonostante la giovane età vanta già diverse esperienze per la tv e nel mondo dello spettacolo in generale, con una breve partecipazione anche a un famoso reality. Avete capito di chi si tratta?

Chi è la bambina nella fotografia, la famosissima show girl

La piccola ballerina in questa foto è Samira Lui, co-conduttrice de La Ruota della Fortuna, recentemente tornata in onda al comando di Gerry Scotti. Il programma, che è una rivisitazione dello storico format condotto da Mike Bongiorno, sta ottenendo risultati strepitosi con punte del 20% di share. Numeri importanti per l’access prime time di Canale Cinque che, fino a qualche tempo fa, faticava a ottenere buoni risultati.

Così la Lui – chiaramente assieme a Gerry Scotti – può dirsi più che soddisfatta della riuscita del programma di cui anche lei è protagonista. Samira è un volto più che noto al pubblico italiano, nonostante abbia solo 27 anni, ha già una lunga carriera alle spalle. Ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo partecipando a Miss Italia nel 2017, alla kermesse di bellezza si è classificata terza, ma tutti notarono la sua straordinaria bellezza.

Ma la svolta è arrivata con L’Eredità, condotta da Flavio Insinna, dove lei era la professoressa. Poi ha partecipato a Tale e Quale Show, dove ha vestito anche i panni della grande pop star JLO, dimostrando di avere tutte le carte in regola per lavorare nel mondo dello spettacolo. Nel suo curriculum figurano anche esperienze molto importanti come la co-conduzione dei David di Donatello al fianco di Carlo Contri e Drusilla Foer. Nel 2023 ha partecipato anche al Grande Fratello, ma la sua permanenza nella casa è durata appena 10 giorni.

Samira Lui ha superato anche la prova de La Ruota della Fortuna, ricevendo un’ottima critica per il suo ruolo al fianco di Gerry Scotti. I risultati importanti, poi, premiano a prescindere il lavoro fatto da lei e dallo storico volto di Canale Cinque. La showgirl è molto riservata per ciò che riguarda la sua vita privata, ciò nonostante di tanto in tanto condivide qualche immagine in compagnia del suo fidanzato, Luigi Punzo, luxury concierge e modello, che lei ha conosciuto proprio su un set fotografico.

La coppia è davvero molto affiatata e innamorata, entrambi adorano viaggiare e tra le mete prediligono sempre quelle esotiche ma anche vacanze sulla neve. Sono entrambi abili sciatori, del resto Samira Lui è sempre stata sportiva, fin da quando era bambina, che si è avvicinata – come dimostra la foto dell’articolo – al mondo della danza.