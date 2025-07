Rumors e incertezze aleggiano da settimane sull’effettiva realizzazione del Grande Fratello Vip, che dovrebbe andare in onda da Gennaio 2026 e sarà guidato d’Alfonso Signorini. Il reality dei reality, com’è stato annunciato all’evento Mediaset dedicato alla rivelazione dei palinsesti della prossima stagione tv, subirà un nuovo cambiamento: un cambio di rotta destinato a riportare in auge il format. Nell’ultime stagioni Il Grande Fratello ha faticato ad imporsi al pubblico, che edizione dopo edizione, ha mostrato sempre meno interesse. Inoltre la scelta di Pier Silvio Berlusconi di dare al format maggiori contenuti e meno trash non ha dato i risultati sperati.

Dalla prossima stagione il GF si sdoppia. Il primo format sarà dedicato ai personaggi non noti, com’era all’origine, debutterà a settembre e durerà fino a Natale. Inoltre sarà condotto da Simona Ventura, che torna a Mediaset passando dalla porta principale. La conduttrice, dopo l’esperienza come opinionista a L’Isola dei famosi ha ricevuto l’applauso della dirigenza del Biscione che le ha affidato la guida del reality, certa che è il personaggio giusto per risollevarne le sorti. In tal modo il pubblico potrà affezionarsi agli inquilini e conoscere le loro storie personali.

Diverso il destino del Grande Fratello Vip, ribattezzato Gold. Pier Silvio Berlusconi ha rivelato che il reality in versione celebrity è in programma, ma non lo ha confermato ufficialmente. L’AD ha infatti posto una sorta di veto a Signorini: “Si farà a patto che si trovino dei veri vip pronti a partecipare”, affermazioni che pone all’ex direttore di Chi diverse condizioni da rispettare. Inoltre per Signorini reclutare delle vere star della tv, cinema, sport e cultura non sarà poi così facile. Non potrà avvalersi d’influencer e personaggi minori che da sempre ambiscono ad un posto nel format.

Alfonso Signorini verso l’addio alla conduzione: cosa succede

Alfonso Signorini potrebbe così dire addio alla conduzione e al suo Grande Fratello a cui si è dedicato con passione negli ultimi anni. Se la lista di big che presenterà a Berlusconi non corrisponderà ai requisiti richiesti è possibile che il GFVIP non vada in porto e il giornalista potrebbe non andare in onda. Certo è che convincere le vere star non sarà facile, bisognerà fronteggiare l’aspetto economico, ma anche quello che tuteli l’immagine dei singoli vip.

Il GFVIP non va in onda? Foto mediaset- gossipblog.itIntanto sono emersi anche i primi nomi dei big: tra questi potrebbe esserci Francesco Arca e Kasia Smutniak, ma per ora i diretti interessati non hanno rilasciato nessuna dichiarazione in merito. Potrebbe inoltre entrare nella casa un’ex gieffina, Aida Yespica, che conosce molto bene le dinamiche del format.

Simona Ventura farà da traino al Grande Fratello Vip

Il futuro in tv di Signorini dipende anche dall’affermazione del GFNIP di Simona Ventura. Il successo o meno della conduttrice potrebbe condizionare la messa in onda della versione Gold del reality: saranno i dati Auditel a far prendere la decisione giusta. Di conseguenza la conferma ufficiale del Grande Fratello Vip potrebbe arrivare solo in autunno inoltrato.

Simona Ventura dovrà impegnarsi molto per ridare al reality una nuova immagine, più rinnovata e vivace che punta a divertire e emozionare e che non faccia perdere lo spirito del format.