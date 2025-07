Indovinello matematico, solo i super cervelloni lo risolvono. La sfida dell’estate.

Per tante persone ancora oggi la Matematica rimane un’opinione. Battute a parte possiamo concretamente e, se vogliamo, pure assai tristemente constatare nella nostra quotidianità che il più delle volte non siamo in grado di fare a mente o armandoci semplicemente di un foglio e di una matita dei calcoli semplicissimi. E così chiediamo il tempestivo aiuto della calcolatrice che oramai sfruttiamo anche sul nostro telefonino che non molliamo nemmeno per un secondo.

Ciò fa spesso sorridere, se non proprio ridere a crepapelle, i nostri bambini che, invece, il più delle volte, riescono a farli in maniera veloce e vincente. Dunque non c’è affatto da sorprendersi se loro riescano a indovinare la soluzione di questo affascinante quanto complesso e intricato indovinello di stampo squisitamente matematico.

La prima cosa che dobbiamo fare se intendiamo affrontarlo è non farsi prendere dal panico. Quest”ultimo, infatti, esattamente come la sorella fretta, non è mai un valido consigliere. Oltre a ciò cerchiamo di concentrarci e di non farci distrarre dal suono di messaggi o chiamate. Sorseggiamo piano un bicchiere di acqua liscia a temperatura ambiente che ci aiuterà a rilassarci maggiormente, quindi armiamoci di una bella penna e di un blocchetto.

Indovinello matematico, in pochissimi lo risolvono

Il calcolo che dovremo risolvere è il seguente: 7-3 x 2 + 8:4. Notiamo che avremo a che fare con sottrazioni, moltiplicazioni, addizioni e divisioni. Insomma, come si suol dire, ce ne è davvero per tutti i gusti. L’errore più comune è quello di non comprendere quale sia l’ordine vincente da seguire per arrivare al calcolo corretto.

Difatti sbagliato fin dal principio il modus operandi poi non riusciremo più sbrogliare il cosiddetto bandolo della matassa che tanto ci sta a cuore. Tuttavia, una volta che avremo fatto i vari calcoli, scriviamo il risultato ottenuto senza però mostrarlo agli altri partecipanti, qualora decidessimo di giocare in contemporanea, anche se singolarmente.

La sorprendente soluzione

Andiamo ora con la soluzione che, di certo, vi lascerà a bocca aperta e, in tanti casi, assai delusi. Tuttavia, procediamo per gradi. La prima cosa da fare è mettere in atto la moltiplicazione, quindi la divisione, la sottrazione e, infine, l’addizione. In poche parole: 3 x 2 che fa 6. Affrontiamo ora la divisione 8:4 che fa 2.

Otteniamo ora l’espressione trasformata in 7 – 6 + 2, semplificata e bella che pronta per gli ultimi due passi. Calcoliamo la sottrazione: 7 – 6 ci lascia con 1. Aggiungiamo nell’ultimo passaggio il 2 ottenuto in precedenza, sommando 1 + 2. Il risultato è dunque il 3. Se non ci avete preso non rimaneteci male perché solo pochissime persone sono riuscite a indovinarlo, perlomeno al primissimo colpo. E parliamo di autentici geni.