Oroscopo, terribile doccia fredda per questo segno dello Zodiaco. Per un altro arriva la rinascita.

Le stelle, si sa, non smettono mai e poi mai di stupirci. Non per nulla, soprattutto in estate, amiamo osservarle con viva attenzione in riva al mare o al lago, o semplicemente dal giardino o balcone di casa nostra, a tarda serata da soli o in dolce compagnia. Difatti il cielo stellato viene definito da sempre molto romantico e dunque l’ideale per conquistare chi ci piace o amiamo segretamente.

E poi la notte di San Lorenzo è molto attesa per il fatto di poter esprimere, possibilmente non ad alta voce, un bel desiderio. Dunque è per tale motivo che non solo nelle località di villeggiatura si organizzano eventi che sono molto frequentati. Chiaro è che su queste basi sia facile comprendere che, in realtà, le persone siano molto più interessate non solo al loro futuro, ma pure al presente, di quel che facciano credere. O meglio di quel che fanno intendere molte che sostengono di non voler sapere nulla dell‘Oroscopo.

Conoscere non solo il proprio segno zodiacale e ascendente può realmente rivelarci molto di noi e della nostra personalità, sebbene si tratti di qualcosa di molto complesso e pure assai affascinante. E ciò, se ci pensiamo un attimo, ci può essere di grande aiuto nelle relazioni interpersonali, oltre che per affr0ntare con maggior consapevolezza l’ambiente lavorativo.

Oroscopo, notizie tremende per un segno, un altro festeggia

Inoltre, sapere come ci stanno per andare le cose anche ora, può essere visto come una sorta di manna dal cielo. Diciamo che se siamo di questo segno dello Zodiaco dobbiamo tirare un bel sospiro di sollievo e metterci in testa immediatamente che questo non sarà un gran periodo per noi, anzi!

Possiamo infatti affermare che per noi tutto ciò rappresenta una doccia fredda, pardon, super gelata, visto che fino a poco, pochissimo, tempo fa vivevamo una vita serena e appagante sotto ogni punto di vista: sul lavoro ci trovavamo bene e i rapporti con i colleghi erano ottimali, mentre in amore pensavamo di aver trovato la persona giusta. Quella, insomma, capace di farci battere forte il cuore e di ricambiare con lo stesso ardore il nostro sentimento. Peccato che ben presto si rivelerà il classico e molto doloroso fuoco di paglia.

Uno crolla, l’altro rinasce, cosa accade nello Zodiaco

A subire ciò sarà la Vergine a causa della Luna nuova in Leone. Il cocente dolore provato nel cuore e, andando ancora più in profondità, nell’anima, lo/la indurrà a non essere operativa/o sul lavoro. Gli ultimi giorni in ufficio prima delle meritate vacanze saranno durissimi da sopportare e la sua pignoleria, talora eccessiva e fuori luogo, rischierà di rovinare il clima creato con il suo team.

Per un segno che crolla, un altro brillerà e pure alla grande, dopo aver trascorso dei periodi non felicissimi. Stiamo parlando proprio del Leone, che sarà più magnetico e carismatico che mai. Durante la festa del suo compleanno, attorniato da parenti e amici, sarà a dir poco irresistibile. Riuscirà persino a stringere amicizie con il Cancro, che in questi giorni è particolarmente socievole e pronto anche lui a conoscenze nuove.