Come rimorchiare in spiaggia. Le tattiche più giuste. Scopri la migliore per te.

L’estate si sa, complici il caldo, la voglia di divertimento e il desiderio di spensieratezza, oltre che di viva leggerezza, ci induce a voler vivere maggiormente i classici flirt, anche se non siamo più dei ragazzini. Tuttavia come la Cronaca Rosa ci insegna, tante volte alcune storie nate come qualcosa di poca importanza poi, con il trascorrere del tempo, diventano importanti. Molte vissute in un primo momento a distanza, sopravvivono a molti inverni fino a quando uno dei due non decide di traslocare a casa dell’altro per iniziare una convivenza e costruire un concreto futuro insieme.

Fatto sta che se si è particolarmente timidi e insicuri, oltre che poco consci dei propri x-factor, non è semplice riuscire ad avvicinare e conquistare poi un’altra persona. La spiaggia tuttavia risulta, dati e sondaggi alla mano, il luogo ideale per fare palestra in codesto campo anche per chi è un autentico neofita.

Se poi si agisce in un luogo lontano da casa è ben più facile riuscire a liberarsi di molti cliché e di quegli schemi mentali che talora ci bloccano e non ci portano ad aprirci agli altri in linea generale. La prima cosa da fare è quella di evitare di cercare di conoscere qualcuno affiancandosi all’amico o all’amica più affascinante che abbiamo, con il concreto rischio che poi l’altra persona rimanga ammaliata da lui o da lei e non da noi. Molte amicizie, anche mediatamente solide, come alcuni spifferano sui Social, sono finite proprio a causa di ciò.

Rimorchiare in spiaggia, le dritte da seguire per un successo sicuro

Detto ciò la prima cosa da fare è scegliere con cura e senza fretta che, si sa, è una cattivissima consigliera, la persona che vorremmo conoscere. Al di là dell’aspetto fisico che è, indubbiamente, la prima cosa che ci colpisce, cerchiamo di capire i suoi gusti e le sue abitudini. Ad esempio, è una che ama leggere? Oppure è super sportiva? Arriva presto in spiaggia o solo nel pomeriggio? È del posto o forestiera? Con chi sta trascorrendo le vacanze?

Solo quando avremo qualche informazione in più potremo agire. Potremo magari chiederle che cosa sta leggendo e prepararci in anticipo, se scorgiamo il titolo, sulla trama e i contenuti del romanzo in questione. Possiamo anche invitarla, dopo che abbiamo attaccato bottone, se ovviamente gradisce, a bere qualcosa o a mangiare un gelato sul baretto della spiaggia, senza allontanarci troppo dalla sua confort zone con lo scopo preciso di metterla a suo agio.

Procediamo per gradi e se notiamo un interesse reciproco possiamo azzardare a un incontro serale. Va bene una pizza o una passeggiata dopo cena. Evitiamo locali troppo affollati e discoteche se la vogliamo conoscere perché il Caos che vive lì non ci permetterebbe di parlare. Non manchiamole mai di rispetto e non dimentichiamoci mai che cosa sia l’educazione e la gentilezza.

Chiediamole dopo le prime chiacchierate un contatto, se non telefonico, almeno sui Social, per poterci scambiare dei messaggi. Non bombardiamola subito con richieste e foto. Potremmo spaventarla. Facciamola sentire sempre a suo agio e non forziamola in nulla. Solo così potremmo ottenere non solo un interessante rimorchio, ma constatare di aver conosciuto o meno una persona interessante con la quale vivere un flirt, una semplice amicizia o qualcosa di più importante e duraturo.