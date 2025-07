Tra accuse e frecciate via social, due protagonisti del celebre dating show di Maria De Filippi finiscono al centro dei social dopo le dichiarazioni di una dama

Il dating show di Maria De Filippi riesce a far discutere anche quando è in vacanza. Mentre gli addetti ai lavori sono all’opera per la nuova stagione che tornerà puntuale come da oltre vent’anni a settembre, alcuni dei suoi protagonisti continuano a infiammare i social con inattesi scontri. Questa volta, al centro dell’attenzione ci sono due volti maschili ben noti al pubblico affezionato: Giovanni Siciliano e Cosimo Dadorante.

I due cavalieri, apprezzati (e criticati) per personalità forti e approcci decisamente opposti alle dinamiche sentimentali del programma, sono finiti in un acceso botta e risposta via social. Il motivo? Una rivelazione inaspettata legata a una dama storica della trasmissione, che ha fatto da innesco a una reazione di Siciliano.

A far scattare la scintilla è stata infatti Isabella, che ha recentemente rivelato di aver ricevuto un curioso suggerimento da Cosimo in merito a un’intervista da rilasciare al di fuori del contesto televisivo. Un consiglio che non è passato inosservato al cavaliere del Trono Over, che ha deciso di intervenire pubblicamente con parole schiette.

Giovanni Siciliano non ci sta: “Non siamo nessuno, abbassiamo l’ego”

C’è da fare una premessa: se Giovanni Siciliano è stato presente nel parterre della scorsa edizione come “semplice” cavaliere, Cosimo Dadorante, i fan lo sanno bene, è stato il corteggiatore della regina delle opinioniste, Tina Cipollari, che nell’edizione 2024/25 è tornata a vivere l’ebbrezza del trono. L’imprenditore pugliese ha conquistato l’attenzione della Vamp di Viterbo con un corteggiamento serrato e che non ha badato a spese. Il suo atteggiamento, un pò fuori dal comune, non è passato inosservato. E oggi a telecamere spente, c’è chi ha voluto dire la sua.

Tutto è cominciato con una notizia circolata online: Isabella avrebbe chiesto un compenso economico per un’intervista, ispirata – a quanto pare – proprio da un consiglio di Cosimo. Quest’ultimo, secondo il racconto della dama, le avrebbe suggerito di richiedere una cifra intorno ai 500 euro. Un gesto che, stando alle parole di Giovanni, dimostrerebbe “un certo modo di approfittare della visibilità televisiva”. Giovanni, che già in trasmissione non aveva mai nascosto il suo atteggiamento diretto e senza filtri, ha colto l’occasione per esprimere il suo dissenso. In un lungo post pubblicato su Instagram, ha accusato Cosimo di “essersi montato la testa” e di vivere l’esperienza a Uomini e Donne come se fosse un trampolino di lancio per la notorietà personale, piuttosto che un percorso autentico alla ricerca dell’amore.

“Caro Cosimo, io penso che tu ti stia montando un po’ troppo la testa. Come già te l’eri montata ogni volta che venivi in studio, con il tuo pavoneggiare di quello che hai e di quello che sei. Però, se sei fatto in questo modo, va bene così, buon per te […] A parte un po’ di visibilità, perché siamo in una trasmissione, per il resto non siamo nessuno. Non siamo né artisti, né cantanti, attori, nessuno. Quindi abbassiamo un pochino l’ego”. Ha sottolineato il cavaliere napoletano. Lo scontro tra i due cavalieri non sembra un episodio isolato. Durante le puntate andate in onda nella scorsa stagione, i rapporti tra Giovanni e Cosimo non erano mai stati idilliaci. Caratteri diversi, approcci opposti e, forse, anche un pizzico di rivalità alimentata dalla costante attenzione delle telecamere.

Siciliano ha anche voluto rimarcare di non aver mai cercato ritorni economici dal suo percorso in TV. Ha spiegato di possedere un’attività lavorativa ben avviata e di non aver mai inserito link per collaborazioni o sponsorizzazioni sul proprio profilo Instagram, nonostante abbia un discreto seguito. “Mi piace apparire, ma non ci guadagno nulla”, ha detto, chiudendo così ogni illazione su eventuali secondi fini.