Raoul Bova è recentemente tornato al centro dell’attenzione del gossip per alcune rivelazioni fatte da Fabrizio Corona in una delle ultime puntate di Falsissimo, suo podcast in cui l’ex re dei paparazzi promette di smascherare vip e programmi televisivi. Nel suo mirino adesso c’è finito l’attore e una presunta relazione che avrebbe avuto con la giovane modella Martina Ceretti.

Corona ha raccontato come sarebbero andate le cose tra Bova e la 23enne, dicendo di aver letto chat e ascoltato audio. L’ex re dei paparazzi ha poi parlato anche di un presunto incontro che sarebbe avvenuto in un hotel di lusso a Milano. A detta sua questo sarebbe avvenuto quando l’attore era ancora impegnato con Rocìo Muñoz Morales, la cui separazione è stata ufficializzata recentemente. Adesso, però, sulla questione sono intervenuti non solo la Ceretti, ma anche lo stesso attore attraverso una nota diffusa dal suo avvocato.

Raoul Bova, le accuse di Corona e la nota del suo avvocato

Sono giorni che giornali e siti di gossip non fanno altro che parlare di questa presunta relazione – raccontata da Fabrizio Corona – tra Raoul Bova e Martina Ceretti, giovane modella che, a detta dell’ex re dei paparazzi, avrebbe avuto incontri anche con altri personaggi dello spettacolo e del mondo dello sport. Sulla vicenda è voluta intervenire la stessa modella che, attraverso alcune storie su Instagram, ha voluto prendere le distanze dal racconto dell’ex di Nina Moric.

Ha detto di non aver mai autorizzato alla pubblicazione di questo racconto, di essere stata descritta da Fabrizio Corona come una persona che non è: “(…) Quando Corona era a casa di Federico Monzino, non ho mai fatto alcuna videochiamata in cui dicevo di far sentire l’audio.– Non ho mai avuto a che fare con queste persone e mi dissocio da tutto ciò.– Mi ha descritto come una ragazza che non sono, è molto facile giudicare una persona dalla copertina”.

Nel suo podcast Fabrizio Corona aveva parlato anche di Federico Monzino, descrivendolo in un modo piuttosto pesante. Anche in questo caso la Ceretti ha difeso il suo amico, dicendo che non sarebbe affatto vero tutto quello che ha raccontato l’ex re dei paparazzi. La giovane modella non ha mai parlato di Raoul Bova in questo suo lungo messaggio, dunque non ha ne confermato ne smentito quanto raccontato da Corona su di loro e sulla presunta corrispondenza che ci sarebbe stata tra di loro negli ultimi due anni.

Intanto l’avvocato dell’attore, David Leggi, ha diffuso una nota in cui ha spiegato come Raou Bova e Rocìo sarebbero separati da tempo, precisando che non sono mai stati sposati. Ha poi aggiunto: “(…) In ordine al materiale illecito diffuso sul web su presunte affermazioni e frequentazioni del mio assistito, sono in corso accertamenti da parte della Magistratura penale, che indaga sui diversi reati ipotizzabili a carico delle varie persone coinvolte (…)”. Il legale ha poi terminato la nota, accusando chi diffonde simili voci, senza curarsi del benestare dei quattro figli dell’attore. Stando a quanto ha scritto, dunque, sulla vicenda farà luce la Magistratura.