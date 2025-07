Dove vive esattamente la conduttrice Rai Monica Setta. La sua casa da sogno ad occhi aperti.

Una grandissima professionista con alle spalle tanta gavetta. Una donna forte e determinata, sicura di se, alla quale non mancano affatto i classici peli sulla lingua. Una alle quale piace battersi per le cause delle altre donne, coraggiosa e che ama le sfide. Monica Setta, giornalista e conduttrice di punta della Rai, è diventate sempre più un autentico punto di riferimento per il pubblico italiano. Ora si sta godendo a pieni polmoni la sua estate, tenendo costantemente aggiornati i suoi numerosi followers su Instagram, dove è molto attiva, sui suoi vari spostamenti sia con la creazione di post che con il caricamento di Stories.

Persona generosa, solare e della battuta sempre pronta, non manca mai di stupire i suoi fan con outfit coloratissimi nonché con scatti che la vedono impegnata in pranzi o cene in compagnia. Monica poi è anche una splendida padrona di casa. Lei adora invitare amici e parenti nella sua dimora, curando personalmente ogni dettaglio del pasto a partire dalla sistemazione della tavola che è sempre molto curata. Un’attenzione che lei ama mettere in atto in particolare durante le festività natalizie. Ed è soprattutto in quel periodo che su Instagram ci ha mostrato maggiormente il suo nido.

Un nido che è sito nella Capitale dove lei vive e opera da moltissimi anni, esattamente nell’elegantissimo quartiere Parioli. Si tratta di un raffinato appartamento che è localizzato in un palazzo in zona Piazza Euclide. Grazie agli scatti che la professionista ha condiviso sui Social abbiamo potuto constare che lo stile da lei scelto per la sua casa è un giusto ed equilibrato mix tra quello moderno e classico, che strizza leggermente a quello barocco.

Monica Setta, la sua casa da sogno, curata nei minimi dettagli

Largo spazio all’argenteria nonché a quadri e cornici dorate. Presenti i fiori freschi, immancabili le rose rosse, nonché meravigliosi candelabri. Tutto ciò lo possiamo ammirare nell‘ampio e confortevole salone che la Setta ama mostrare visto che è lì che adora ospitare i suoi invitati. Grande attenzione è donata alla scelta delle tovaglie che spaziano, e pure con una certa disinvoltura per la verità, da quelle damascate dai colori marini a quelle rosse e dorate. Immancabili poi per le occasioni più chic quelle bianche di lino.

Grandi protagonisti però sono i centrotavola per i quali Monica ha una vera passione. Lo stesso si può dire dell‘antiquariato. Presenti pure dei bei tappeti così come, a quanto pare, il colore bianco che dovrebbe farla da padrone assoluto sulle pareti delle camere, nonché sulle porte. Tuttavia lei non hai mai voluto mostrare la zona notte, con molta probabilità, per una mera questione di privacy.