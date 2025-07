Con agosto alle porte è tempo di mettere da parte la routine e lasciarsi ispirare dal cielo. Il mese più vibrante dell’estate promette emozioni, colpi di scena e piccole grandi rivoluzioni interiori.

E se siete curiosi di scoprire cosa vi riservano le stelle per questo agosto 2025, ecco le previsioni astrologiche dettagliate per ciascun segno dello Zodiaco. Alcuni potranno ricomiciare a sognare, altri dovranno fare un passo indietro e rivedere alcuni dettagli della loro vita.

Amore in crisi per l’Ariete, Leone creativo

Per l’Ariete, in amore serve più chiarezza. Ricordate che chi resta, merita. Siate diretti con il partner, cosa prova davvero nei vostri confronti? Sul lavoro per ora meglio rallentare, per eventuali promozioni meglio aspettare settembre-ottobre.

Il Toro cerca stabilità in amore, ma anche comprensione e passione. Sul lavoro arrivano sfide nuove, non mollate la presa ma non fatevi prendere dal panico.

Mese ricco di nuovi incontri e intuizioni per i Gemelli. In amore si cerca emozione autentica, il lavoro pretende lucidità e concentrazione, non lasciatevi distrarre.

Agosto è casa, amore e tenerezza per i Cancro. Le relazioni sincere in questo periodo si rafforzano, sul lavoro fioriscono progetti condivisi: non tentennate e buttatevi a capofitto nelle nuove sfide.

Il Leone brilla in tutto il suo splendore, ma meglio mettere da parte le maschere specialmente in amore. Sul lavoro potrebbero arrivare nuove interessanti opportunità, ma fate attenzione a ogni dettaglio prima di firmare e impegnarvi.

Agosto statico per i Vergine, in amore dovrete sfidare le vostre paure: dovete capire che non si può controllare tutto. Sul lavoro imparate a lasciarvi più andare, anche in questo campo faticate a rinunciare al controllo assoluto.

Bilancia cerca dialogo, rinascita per l’Acquario

La Bilancia ha bisogno di dialogo, non di silenzi. Chi vi ama vuole chiarezza, dovete essere il più possibile trasparenti. Imparate a dire di no se una situazione vi pesa particolarmente.

Scorpione, in amore abbassate le difese. Avete bisogno di emozioni vere e potete ottenerle se vi lasciate un po’ andare. Il lavoro è terreno fertile per cambiare rotta, ma lasciate andare il passato, è fondamentale.

Viaggi interiori ed esterni per i Sagittario, l’amore prende nuove forme. Sul lavoro arriva un’occasione, ma servono pianificazione e attenzione ai dettagli.

Amore all’ultima chiamata per i Capricorno. Dovete decidere se restare o cambiare aria. Urano scuote il lavoro: è il momento di decidere, o dentro o fuori.

Potrebbe arrivare la fine di un amore per gli Acquario, ma non si tratta affatto di una sconfitta. All’orizzonte si intravede un nuovo inizio, nuove emozioni destinate a scuotervi nel profondo. Sul lavoro la vostra voce conta: usatela per costruire qualcosa di solido.

Pesci, l’amore vi avvolge ma solo se smettete di scappare. Sul lavoro creatività e intuizioni si intrecciano, ricordate di proteggere il vostro valore.