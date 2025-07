Sapevi che la postura parla del tuo carattere? Fai questo test e scopri davvero chi sei. Si tratta di un’attività divertente e stimolante, cosa aspetti?

Spesso si sottovaluta un aspetto importante nell’analisi personologica: la postura. Non tutti sono a conoscenza del fatto che la postura, che gli individui assumono quotidianamente nella vita, rivela molto su di essi, sulla loro personalità e su come affrontano il mondo, le difficoltà e le gioie.

Sussiste, infatti, una stretta relazione tra la postura assunta e il modo di affrontare il mondo, si tratta di una comunicazione non verbale, silente, che in realtà è particolarmente emblematica, racconta tanto sulle persone. È soprattutto la postura che le persone assumono con le gambe a svelare il loro vero carattere.

Svela il tuo vero carattere: scegli la tua postura, dice tutto di te

Ciascuno assume la postura con le gambe a seconda della propria interiorità e, del messaggio che vuole comunicare sia conscio che inconscio. Per questo, se si vuol davvero capire come sia fatta interiormente una persona è necessario leggere i suoi movimenti non verbali. Se anche tu vuoi capire chi sei osserva l’immagine e scegli la postura che assumi quotidianamente.

Gambe accavallate. Si tratta di una postura comunemente utilizzata da persone sognatrici e romantiche, ma questa posizione comunica anche un atteggiamento di autodifesa e chiusura.

Gambe con i piedi ben radicati a terra. È una postura tipica di persone concrete, pratiche e dinamiche. Attenzione, talvolta, può indicare anche un atteggiamento di sfida o di probabile attacco.

Gambe aperte. È una postura, più tipicamente assunta dagli uomini, che indica tendenza al controllo, al dominio e alla forza. Gambe poste lateralmente. Questa posizione è generalmente utilizzata dalle donne ed indica indipendenza, forte autostima e carisma.

Anche l’analisi della personalità della postura che si assume con le spalle e con la schiena può indicare molto sulle persone. Uno studio recente, infatti, ha dimostrato che sussiste un nesso tra la postura assunta e l’atteggiamento introverso o estroverso. I ricercatori, in prima analisi, hanno diviso le diverse tipologie di postura in quattro categorie: neutra, cifo-lordotica, flat back e sway back.

Secondo i dati raccolti, il 96% di coloro che assumono una postura neutra è estroverso. Anche coloro che assumono la postura cifo-lordotica sono estroversi. Coloro che, invece, tendono a curvare la schiena in avanti sono introversi. Sembrerebbe, infatti, che coloro che tendono ad avere le spalle dritte affrontano il mondo con una maggiore sicurezza e vengono percepiti come più carismatici. Le persone che, invece, tendono a portare il bacino in avanti e il busto verso il basso vengono percepite più chiuse e timide.