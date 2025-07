Chiara Nasti disperata e con il cuore a pezzi sui Social. Il racconto dei fatti.

I suoi fan, che sono decisamente numerosi, non se l’aspettavano. Solo soliti vederla bella sorridente, perfettamente truccata, nonché con la piega appena fatta sui Social dove è super attiva per lavoro, dal momento che è una vincente e super apprezzata imprenditrice digitale. Ora però l’immagine che lei ha voluto dare di se è molto diversa.

Senza un filo di trucco e con le lacrime che scendevano copiose sul suo viso Chiara Nasti ha fatto una dura, pardon, durissima confessione. “Ho toccato il fondo“, una dichiarazione che non può e, soprattutto, non deve lasciare indifferenti. Lei ha tutto: la bellezza è dalla sua parte così come l’amore e il successo.

Eppure pare che ci sia qualcosa che la faccia stare davvero molto male. Il dolore, giorno dopo giorno, ora dopo ora, è diventato talmente forte, vivo e pungente non solo da spezzarle il cuore, ma da ferirle l’anima. Ha deciso di non nasconderlo più ma, al contrario, di farlo uscire tutto quanto, di parlarne e di chiedere aiuto e di affrontare tutte le proprie paure nonché i demoni interiori che possono concretamente avvelenarci l’esistenza senza che talora ce ne rendiamo conto.

“Ho toccato il fondo”, la dolorosa confessione di Chiara Nasti

“Ad un certo punto ho visto IL BUIO… nonostante intorno ci fossero persone che mi ricordassero “hai una famiglia bellissima”, “non ti manca proprio niente”, ma il mio problema sapevo non fosse quello”, ha svelato la professionista spiegandole che cosa le sia successo tramite un accorato post su Instagram. Parlando di oscurità lei ha dunque fatto intendere che vedesse tutto scuro e nero e che quindi non riuscisse ad apprezzare le cose belle che aveva, e che ha tuttora, nonché i piccoli piaceri della vita che sa davvero donarci pure nella nostra quotidianità.

La crisi personale ha avuto luogo dopo che è venuta al mondo Dea, la sua seconda figlia. In poche parole la donna, che oggi ha solo 27 anni, ha sofferto della chiacchierata depressione post partum che, a onor del Vero, colpisce tantissime ex partorienti. Anche la stessa Kate Middleton, a quanto pare, ne ha sofferto dopo la nascita dei suoi tre figli.

Tornando alla Nasti, lei nella sua confessione fiume a cuore aperto, ha anche parlato di veri e propri attacchi di panico, nonché di dolori fisici. “Il mio corpo chiedeva palesemente supporto, inventavo dolori perché si sa lo stato mentale ti porta anche a dolori fisici. Ero messa davvero male” , ha infatti raccontato con le lacrime agli occhi.

I suoi estimatori si sono in men che non si dica stretti intorno a lei mandandogli tantissimi messaggi di conforto, oltre che ricchi di sincero affetto. Fra di essi vi è l’esperta di Gossip Deianira Marzano che si dimostrata particolarmente gentile e comprensiva nei confronti della dolce, sensibile e fragile Chiara.