Mettiti alla prova con questo ingegnoso rompicapo che sta spopolando sul web: in quanto tempo riesci a trovare la soluzione?

Di questi tempi circolano sul web tantissimi tipi di test: da quelli visivi in cui bisogna aguzzare la vista per trovare un particolare o delle differenze tra le immagini, ai test di logica e o quelli di matematica per mettersi alla prova, fino ai test della personalità.

Oggi parliamo di un test all’apparenza semplice ma che viene usato in diversi ambiti per carpire la capacità di deduzione logica di una persona. Nell’immagine ci sono dei fiammiferi che formano l’operazione matematica 5+7=2, ma per trovare la soluzione dovrai spostare un solo fiammifero. Ci riuscirai?

Il test del fiammifero: come risolverlo

Dunque, ripetiamo brevemente le regole di questo test all’apparenza semplice ma molto intuitivo. E, per rendere le cose più avvincenti, fissiamo un limite per trovare la risposta, come ad esempio poche decine di secondi, inoltre, se vogliamo, possiamo anche fare una gara con i nostri amici e sfidarli. Partiamo dall’immagine: 5+7=2, chiaramente, bisogna usare un po’ di logica e cercare di non cadere nella trappola. Si tratta chiaramente di una sfida logico-visiva in cui dovrete fare attenzione a quello che vedete, certo, ma soprattutto a quello che non riuscite a vedere di primo acchito.

Abbiamo dunque a disposizione 17 fiammiferi, così suddivisi: componiamo il numero 5, (con altrettanti 5 fiammiferi), poi il segno dell’addizione (incrociando 2 fiammiferi), poi ancora il numero 7 (questa volta usando solo 3 fiammiferi), poi il segno uguale (inserendo, l’uno sopra l’altro, 2 fiammiferi) e infine il numero 2 (usando 5 fiammiferi). Dinanzi a noi, si parerà la seguente operazione matematica 5+7=2. Si potrebbe pensare che la soluzione sia 12 ma per poter ottenere la risposta giusta necessitiamo di un fiammifero da porre dinanzi al 2 per completare il 12. Abbiamo a disposizione una sola mossa, come ci muoviamo?

Se avete bisogno di un aiuto, sappiate che tutto si risolve nella prima parte. Per trovare la soluzione basterà trasformare il 5 in un 9, togliendo un fiammifero del segno + (che dunque si trasformerà nel segno -) ed otterremo così 9-7= 2. Si, c’era evidentemente un tranello, ma siete riusciti a capirlo? Indovinelli di questo tipo ci permettono di allenare il nostro cervello, combattendo il declino cognitivo, mettendo alla prova non solo le nostre capacità matematiche o logiche, ma anche quelle creative.