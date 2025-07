Il web dà la possibilità di cimentarsi con svariati tipi di test, ognuno dei quali diverso dall’altro. I vari test possono stimolare differenti tipi di intelligenza. Alcuni si basano su quesiti di logica. Altri presuppongono abilità visive, mentre altri ancora vanno risolti attraverso l’interpretazione di alcuni elementi.

Possiamo eccellere in una di queste categorie senza per forza essere brillanti anche nelle altre. Saranno i risultati a dire quali sono le nostre inclinazioni e, viceversa, dove si trova il nostro tallone d’Achille. Il test che andiamo a proporre oggi fa leva sul cosiddetto pensiero laterale vale a dire sulla capacità di risolvere un problema apparentemente insolubile attraverso l’adozione di un nuovo punto di vista.

Come si può vedere dall’immagine soprastante, il rompicapo dei tre parte da un’equazione totalmente errata dal punto di vista matematico. L’immagine in alto mostra una manciata di fiammiferi che compongono i numeri e i segni di un’operazione matematica: 3 – 3 = 3. Il nostro compito sarà quella di aggiustarla spostando semplicemente di posto due fiammiferi.

La soluzione del rompicapo dei 3

Attenzione: dovremo risolvere il rompicapo nel minor tempo possibile. Dunque meglio concentrarsi al massimo e proseguire con il test per ottimizzare le possibilità di riuscita. Fatto? Assicuriamoci che l’equazione finale sia corretta e che sia stata ottenuta con lo spostamento di due soli fiammiferi. Non uno di più, non uno di meno.

Complimenti innanzitutto a chi ha rispettato le regole e ha risolto il rompicapo del tre. Se invece la soluzione ancora sfugge, ecco qual è la soluzione del dilemma. Un indizio: le soluzioni sono più di una. Due, per la precisione. La prima: prendiamo il fiammifero in alto a destra del primo 3 e spostiamolo in basso a sinistra così da formare un 5. Il secondo spostamento avrà luogo nell’ultimo 3: il fiammifero in basso a destra andrà a formare un 2 in basso a sinistra.

Il risultato finale è quello che possiamo vedere sopra: 5 – 3 = 2. Come anticipato c’è anche una seconda soluzione che consiste in una variazione della prima. Il primo spostamento, quello che provvede a trasformare un 3 in un 5, rimane del tutto invariato. Il cambiamento lo avremo nel secondo spostamento, da effettuare tale e quale.

Il secondo fiammifero non dovrà essere spostato sull’ultimo 3, ma sul secondo. L’equazione che otterremo sarà questa: 5 – 2 = 3. Tutto chiaro ora? Come è andata? La speranza è che il test abbia fatto divertire e riflettere al tempo stesso. Lo scopo di questi quiz in fondo non è altro che questo: far assaporare il gusto della sfida e esercitare la mente senza annoiarla.