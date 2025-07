Per non pochi la matematica può rivelarsi un vero percorso a ostacoli, un autentico tallone d’Achille specialmente se ci sono in gioco operazioni a prima vista scontate ma che tanto banali, a uno sguardo più attento, poi non sono. Non si tratta solo di fare calcoli con numeri grandi, ma di sapere qual è il giusto ordine di priorità assegnato alle operazioni e ai simboli matematici.

Parliamo insomma di parentesi, esponenti e via dicendo, decisamente più croce che delizia per chi non conosce il giusto ordine di calcolo. Quello di oggi possiamo prenderlo come una sorta di test del QI – naturalmente non è veramente tale, si tratta soltanto di un passatempo per stimolare la mente, non di un vero test del quoziente di intelligenza. Premesso questo, il quiz di oggi è basato proprio su questo coefficiente di difficoltà.

A quanto pare soltanto una minima parte di chi si cimenta con questo quiz riesce poi effettivamente a risolverlo. Una ragione in più per non scoraggiarsi nel caso la risposta fornita non fosse quella corretta. Si tratterà semplicemente di allenarsi di più e magari di ripassare alcune regole matematiche di base. Ma se ti senti sicuro, perché non tentare di risolvere il quiz di oggi? Ecco di cosa si tratta.

Il quiz che in pochi riescono a risolvere

Si tratta di trovare il risultato di questa equazione: 40 + 40 – 7 x 0 + 20 + 10. A complicare ulteriormente le cose lo scarno tempo a disposizione per trovare la soluzione. Avrai semplicemente 4 secondi a disposizione per dare la risposta. Il che significa conoscere alla perfezione le regole matematiche di base e, dunque, qual è l’ordine da seguire oppure il fallimento è assicurato.

Partiamo come prima cosa dalla risposta sicuramente sbagliata, che consiste nello svolgere tutte le operazioni da destra a sinistra, come si presentano. Così facendo avrai certamente ottenuto 30 come risultato. Peccato che sia sbagliatissimo. Sì, perché l’ordine da seguire è un altro: quello dettato dalla regola chiamata PEMDAS, un acronimo che sta per parentesi, esponenti, moltiplicazioni, divisioni, addizioni, sottrazioni.

La regola del PEMDAS non indica altro che l’ordine da seguire nelle operazioni matematiche e che ci servirà per risolverle con successo. In questo caso non ci sono parentesi o elevazioni a potenza. La precedenza andrà dunque all’unica moltiplicazione (7 x 0). Seguendo il giusto ordine arriverai alla soluzione corretta. La risposta giusta è 110! Partendo infatti dalla moltiplicazione (70 x 0) avremo 0 come primo risultato parziale.

A questo punto non ci rimarrà che eseguire tutte le somme: 40 + 40 – 0 + 20 + 10. Il risultato sarà, appunto, 110. Se hai trovato la soluzione congratulazioni. In caso contrario servirà semplicemente allenarsi e ripassare le regole della matematica, senza scoraggiarsi o abbattersi.