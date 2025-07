Ciclicamente torna di moda un quiz matematico, pronto a divampare sul web. E fin qui non ci sarebbe nulla di strano visto che si tratta del consueto meccanismo con cui le informazioni, di condivisione in condivisione, diventano “virali” sui social network. Il problema è un altro ovvero che sui social frequentati da “addetti ai lavori” più di 6 persone su 10 non riescono a dare la risposta giusta.

Il numero di risposte sbagliate infatti supera il 60%. Ma di cosa si tratta? Riproponiamolo qui. Si tratta di capire qual è il risultato di questa espressione: 7+7:7+7×7-7. Oggi tutti vanno di fretta e c’è davvero poco tempo, presi da mille distrazioni, per allenare un po’ la mente e per ripassare le basi della matematica, quelle che avevamo imparato da bambini. Questa può essere l’occasione giusta.

La sfida che proponiamo oggi in realtà non è una novità, lo abbiamo detto. Proprio in questi giorni Facebook ha deciso di ritirarla fuori. L’abbiamo trovata sui social e dunque la riproponiamo. Seguiamo il classico stile della sfida: siete in grado di risolvere questa operazione matematica? All’apparenza può sembrare un gioco da ragazzi, ma il fatto è che oltre la metà risponde in maniera sbagliata.

Il quiz del web che pochi riescono a risolvere

Partiamo prima dalla risposta sicuramente sbagliata. Eseguiamo tutte le operazioni di seguito, da sinistra verso destra. Cominciamo allora: : 7 + 7 fa 14 (e non ci piove). Se lo dividiamo per 7 otteniamo 2 che sommato a 7 dà come risultato 9. Moltiplichiamolo per 7 avremo 63, al quale infine sottrarremo 7 unità per arrivare al risultato finale di 56. Giusto? No, totalmente sbagliato.

E perché? Ora cerchiamo di capirlo. Per risolvere il quiz matematico dovremo seguire la regola chiamata PEMDAS, acronimo che sta per parentesi, esponenti, moltiplicazioni, divisioni, addizioni, sottrazioni. Questa regola (detta BODMAS in inglese) indica l’ordine da seguire nelle operazioni matematiche e che ci serve per risolverle. In questo caso non abbiamo né parentesi né elevazioni a potenza.

Dovremo dare la precedenza dunque alle moltiplicazioni, poi alle divisioni e infine alle addizioni e alle sottrazioni. Cominciano sempre da sinistra verso destra. Seguendo la regola del PEMDAS, ricominciamo con il nuovo ordine. Ricominciamo da qui: 7+7:7+7×7-7. Partiamo dunque dalla moltiplicazione e avremo: 7 + 7 : 7 + 49 – 7. Risolviamo poi, seguendo l’ordine, la divisione. A questo punto la nostra espressione sarà: 7 + 1 + 49 – 7.

Adesso proseguiamo con l’addizione: 57 -7. Infine andiamo con la sottrazione e avremo il risultato che cercavamo: 50! In questo modo avremo ripassato le regole delle convenzioni matematiche imparate negli anni di scuola, che non smettono mai di tornarci molto utili.