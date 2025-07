Dopo i 60 anni di età mangia così e vivi più a lungo. La dieta ideale per te.

Noi siamo quel che mangiamo e questo è diventato sempre di più un inconfutabile dato di fatto per quasi tutti. Inoltre è anche doveroso aggiungere che è fondamentale dedicarsi alla nostra alimentazione come si deve fin da quando siamo piccoli e non pensare che solo una volta diventati grandi o addirittura anziani dobbiamo porre maggiore attenzione a ciò che mettiamo nel piatto.

Di certo la frenesia della vita moderna, nonché nella nostra quotidianità, non ci invoglia spesso a metterci ai fornelli per prepararci qualcosa di buono e nel contempo sano. E ora che siamo in piena estate e che non solo il caldo ma pure l’afa e l’umidità si fanno sentire a gogo, è davvero tosta pensare di trascorrere parecchio tempo ai fornelli o con i forni accessi.

Fatto sta che mangiare maggiormente a casa, non ci permetterebbe solo di risparmiare tanti soldini ma anche di poter controllare meglio il nostro regime alimentare. E per farlo cerchiamo di porre maggiore attenzione a quello che acquistiamo quando andiamo a fare la spesa al supermercato. E se abbiamo superato i 60 anni facciamolo ancora di più se vogliamo vivere meglio e più a lungo.

Cosa comperare al super

Per prima cosa nel nostro carrello non possono mai mancare frutta e verdura fresca di stagione che con i loro colori ci donano pure tanta allegria, vero balsamo per il cuore e l’anima. Sì a del buon pesce, soprattutto azzurro, possibilmente cucinato alla griglia e per quanto concerne la carne optiamo per quella bianca e magra. Non esageriamo con gli insaccati e i formaggi, in particolare con quelli stagionati e grassi.

Se parliamo di condimenti non eccediamo con il sale ma piuttosto utilizziamo maggiormente il succo di limone spremuto. Sì all’olio extra vergine di oliva di qualità e non ad aceti e condimenti piccanti. Per quanto concerne i dolci stiamo alla larga da quelli confezionati e troppo ricchi di zucchero. Sì al pane, ma con moderazione e puntiamo a quello fresco e con poco sale.

E con il caldo stiamo alla larga dagli alcoli nonché dai super alcolici. Meglio un’acqua aromatizzata alla frutta o una tisana fresca. Non dimentichiamoci di mantenerci costantemente idratati e di non mangiare mai bocconi troppo grossi di cibo. Mastichiamo con calma e tra un boccone e l’altro sorseggiamo dell’acqua mai eccessivamente fredda. Infine, non saltiamo i pasti principali e non beviamo più di due caffè al giorno.