La Notte nel cuore, il finale nell’ultima e super drammatica puntata.

Ci siamo manda davvero poco, anzi, pochissimo al finale di stagione de La Notte nel cuore, la serie turca sulla quale Mediaset ha puntato nell’ultimo periodo dopo i grandissimi successi riscontrati anche da Terra Amara. Non per nulla, come hanno sott0lineato i più affezionati telespettatori, nelle due fiction si sono ritrovati alcuni degli stessi attori.

Al di là di ciò ora quello che sta tenendo banco, praticamente ovunque, è il voler conoscere la conclusione, per il momento, del primo atto de La Notte nel cuore. Le anticipazioni ci rivelano, senza tanti giri di parole, che non sarà affatto delle migliori. Anzi, si parla di qualcosa di decisamente tosto e drammatico.

Pertanto è bene preparare oltre a una buona e rigenerante acqua fresca aromatizzata alla frutta per tenersi costantemente idratati durante la visione, anche una bella scorta di fazzoletti. Difatti lacrime a gogo e drammi a non finire per i protagonisti di questa serie che tornerà a farci sognare in autunno, sempre su Canale 5.

La Notte del cuore, finale drammatico e struggente per la serie turca

Cominciamo con il preannunciarvi che Nuh inizierà a percepire lancianti dolori al capo. Non potrà far finta di niente visto che il male non gli permetterà di compiere anche gesti molto semplici nella sua quotidianità. A un certo punto deciderà pertanto di sottoporsi a una serie di accertamenti medici.

E dopo averli affrontati, arriverà per lui una terribile notizia che lo lascerà senza parole Dopo i vari controlli, infatti, scoprirà di essere gravemente malato. Si tratta chiaramente di una doccia super gelata per Nuh, che deciderà, tuttavia, di tenere tutto quanto ben nascosto ai suoi cari, essendo al 100% convinto di riuscire a gestire da solo questa complicatissima e dolorosissima situazione.

Fatto sta Sevilav riuscirà a scoprirlo. E ciò la getterà, in men che non si dica, nello sconforto più nero e assoluto. Difatti lei non può nemmeno minimamente pensare di vivere senza di lui. Lui che è, indubbiamente, il suo grande amore. Purtroppo, però, la malattia dell’uomo proseguirà molto velocemente.

Il peggioramento è dietro l’angolo ma la sua dolce metà scoprirà che esiste in realtà un’operazione, molto delicata e, a tratti, pure pericolosa, che se effettuata con una certa urgenza potrebbe salvarlo. Disperata ma anche fortemente coraggiosa, lo spingerà ad operarsi. Alla fine Nuh si salverà e così lui e la sua donna potranno vivere nuovamente a pieni polmoni il loro amore, tanto profondo e speciale.