Dopo il successo di Sarabanda Celebrity Enrico Papi torna in tv con la striscia quotidiana del quiz game. Il conduttore riporta in auge un format che in passato gli ha fatto conquistare punte di share rilevanti. Il programma è stato modernizzato, ha giochi nuovi, ma non ha cambiato la sua mission, che porta tutti gli appassionati di musica a giocare da casa. Papi è tornato a Mediaset solo da qualche anno, ma non ha mai smesso di lavorare in tv. E’ un volto molto amato dal pubblico, ironico e divertente e i suoi format si rivelano sempre vincenti.

Il debutto de La Ruota della Fortuna versione estate ha ottenuto l’attenzione del pubblico e anche Sarabanda avrà il suo eco mediatico. Del resto lo stesso Pier Silvio Berlusconi ha definito il ritorno dei due format una rivoluzione: “E’ un graduale ma profondo progetto di evoluzione della nostra rete ammiraglia.” L’impegno ottenuto dai vertici di rete terrà Papi lontano dalla sua famiglia anche durante il periodo estivo. Il conduttore si è trasferito a Miami qualche anno fa, con lui la moglie Raffaella e i due figli. La famiglia si divide tra gli Stati Uniti e l’Italia, ma è a Miami che hanno scelto di vivere.

Nella prestigiosa località Papi ha una casa bellissima, che ama particolarmente. Il conduttore vanta una carriera eclettica e versatile e ha lavorato con i grandi della tv, da cui ha imparato molto. Quando è approdato alla conduzione si è rivelato un vero professionista e gli sono stati affidati diversi format. Nei primi anni duemila ha scelto di trasferirsi negli Stati Uniti, pur continuando a fare la spola tra l’Italia e Miami. La moglie ha condiviso la sua scelta e così hanno acquistato un immobile bellissimo.

Enrico Papi mostra la sua bellissima casa a Miami

La casa a Miami di Papi è un posto davvero speciale dove il conduttore ama rifugiarsi quando non è oberato di lavoro. I suoi figli adorano gli Stati Uniti, e non hanno mai manifestato il desiderio di tornare a vivere in Italia. L’abitazione è molto luminosa, in quanto è ricca di vetrate, inoltre ha diversi spazi interni dedicati ad ogni membro della famiglia. Nella zona living, dove prevalgono i colori chiari, c’è un bellissimo camino.

La villa dispone poi di una palestra e di una bellissima piscina. La casa ha un valore altissimo e il conduttore lo considera un suo tesoro, per questo non ha nessuna intenzione di disfarsene o cambiare le sue abitudini, anche se non sempre riesce a godersi appieno tutti gli agi offerti dalla struttura.

Enrico Papi: “Con mia moglie ci sono stati momenti delicati, ma…”

In una recente intervista Papi ha rivelato di avere un legame speciale con la moglie Raffella. Sono una coppia ormai da tantissimi anni e hanno condiviso momenti felici, ma anche difficili. Per questo il conduttore non nasconde che nonostante siano riusciti a trovare oggi il loro equilibrio hanno anche vissuto dei periodi complicati, dove hanno rischiato di allontanarsi, ma alla fine sono riusciti a superare le incomprensioni:

“Ci sono stati dei momenti più delicati, come per tutti, credo. Ma alla fine io e lei ci rendiamo conto che ci sono affetti e sentimenti e vita vissuta che ci riportano sempre nella stessa direzione, dentro il nostro mondo”.