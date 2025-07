“Mi ha spezzato il cuore”, la confessione sui sentimenti della Regina Madre verso Harry e Meghan. Lo ha svelato lei.

A distanza di tanti anni dalla sua scomparsa si parla ancora di lei. Lei che è stata la Regina per antonomasia che è entrata, di diritto, nella Storia perché l’ha fatta. Elisabetta è stata anche una vera icona di stile per tantissime persone che oggi vedono nella bellissima Kate Middleton la stessa musa. Non per nulla le due andavano molto d’accordo.

Lo stesso, però, non si può dire di Meghan che non ha mai manifestato grande affetto non solo per la defunta ma neanche per la cognata che, dal canto suo, non ha mai nascosto la sua lampante antipatia. E ciò ha portato, inevitabilmente, anche i loro consorti ad allontanarsi, non solo geograficamente parlando, nonostante da bimbi e da ragazzi fossero molto complici e uniti.

Willam, a quanto pare, ha sempre amato svolgere il ruolo protettivo di fratello maggiore ma quando la Markle ha fatto capolino nella vita di Harry diventando in primis la sua fidanzata e in secundis sua moglie non ci ha più visto. E la stessa identica cosa si può dire di tutti gli altri componenti della chiacchieratissima Royal Family.

La Regina Elisabetta con il cuore spezzato per Harry

Carlo ne ha sofferto tantissimo ma ora emerge anche il fatto che pure Elisabetta abbia avuto per lungo tempo il cuore spezzato a causa del nipote tanto ribelle. Cominciamo con il dire che lei non avesse preso affatto bene la sua decisione non solo di lasciare la residenza di famiglia ma anche l’Inghilterra in toto per andare a vivere in America.

Nonostante ciò, poco prima di morire, c’era stato un riavvicinamento con Harry nonché con Meghan in quanto sua moglie e madre dei suoi figli. Ora però emerge un’inaspettata confessione, ” Mi ha spezzato il cuore“, queste le esatte parole. Che cosa ha confessato la Regina alla sua adorata cugina.

La confessione inaspettata dell’amata cugina

La parente in questione, nonché sua fidatissima amica e confidente, è Lady Elisabeth Anson, scomparsa cinque anni fa, le cui confessioni sono state ora rese note dalla famosa e stimata biografa reale Sally Bedell Smith. Ne ha parlato, in tre round, nella sua newsletter denominata Royal Extra, su Substack. In sostanza la donna aveva rivelato che la nonna si accontentava di sentire il nipote su Zoom pur di avere un contatto, seppur a distanza, con lui.

A fargli male, oltre al fatto che se ne fosse andato lontano da casa, era che lui fosse profondamente cambiato. In sostanza non lo riconosceva più. Le rispondeva male e le pareva un po’ troppo succube da Meghan che non le è mai piaciuta a cominciare dal giorno del matrimonio in cui, seppur divorziata, aveva scelto di vestirsi di bianco.