Oroscopo, tristi notizie per questo segno mentre un altro sarà al settimo cielo: il lavoro dei suoi sogni è in arrivo.

Uno piange, l’altro esulta. Esattamente come capita nella quotidianità della nostra esistenza, anche all’interno del folto gruppo dei segni Zodiacali, c’è chi ora come ora sta per preparare una bella scorta di fazzoletti e chi, invece, si accinge a stappare una bottiglia per festeggiare con parenti e amici.

La Dea Bendata, che è assai imprevedibile e capricciosa, ha deciso infatti di tirare un tiro birbone che lascerà senza fiato il primo visto che fino a pochi, anzi, pochissimi giorni fa, le cose andavano molto bene a questo segno. In realtà qualche piccolo segnale di cedimento, soprattutto nel settore dei sentimenti, c’era stato ma lui non aveva voluto vederli.

Del resto vivo da settimane come in un sogno. Anche se non più giovanissimo ha incominciato a pensare come un adolescente e a vivere la sua più recente storia d’amore che se stesse ” al tempo delle mele”. Si è sentito ringiovanito e con tanta voglia di divertirsi in compagnia del nuovo partner che ha etichettato come quello per la vita.

Oroscopo, crollo per questo segno

Per stargli accanto sovente ha dimenticato di avere un lavoro, magari pure ben retribuito, chiedendo continui permessi. Con la complicità di colleghi ha cambiato turni e delegato tantissimo. Adesso però, che sono vicinissime le vacanze e le chiusure per fabbriche e uffici, chi di dovere non ha alcuna intenzione di chiudere un occhio sulla sua negligenza e gli metterà un ultimatum: o si da da fare o rimarrà senza un’occupazione.

Dulcis in fundo, ma ovviamente si fa per dire, perderà anche la sua dolce metà. Il loro non era vero amore ma solo ” un calesse”. Ancora una volta questo segno si è incaponito nell’accoppiarsi con un altro che possiede un carattere molto sensibile, quale il Cancro, e che, alla lunga, può soffrire innanzi alla sua proverbiale pignoleria nonché spasmodica ricerca di conferme. E tutto ciò accadrà al Vergine che non concluderà affatto bene il mese vigente così come l’estate in generale.

Per lui arriva il lavoro dei suoi sogni

Chi invece, dopo un lungo periodo di cadute e sconfitte, nonché pungente dolore, potrà festeggiare è l’Ariete. La sua ascesa sarà praticamente inarrestabile. E’ stato molto confuso e arrabbiato ma ora è lucido e pronto a mostrarsi in tutta la sua ragguardevole forza mentale. Ci tiene tantissimo a essere il numero uno nel suo campo e a ricevere promozioni dopo che ha compiuto tanti sacrifici. E ora è arrivata, finalmente, la svolta per lui.

E sta per mettere le basi per quello che è da vedersi come il lavoro dei suoi sogni. Ad Agosto cercherà di staccare la spina per poi tornare sul campo più forte e brillante che mai. L’autunno per lui si prospetta al top così come l’inverno. Raggiungerà traguardi sempre più importanti e la sua luce abbaglierà chiunque gli si avvicinerà.