Flavio Briatore preoccupa seriamente i suoi estimatori. ” Sei troppo magro, spero tu stia bene”. Lo scatto sui Social.

Lascia quasi senza parole uno scatto, pubblicato di recente, suo suo seguitissimo Profilo Ufficiale Instagram, di Flavio Briatore. L’imprenditore infatti appare un po’ troppo magro. Negli ultimi anni aveva perso molti kg, esattamente 18, grazie al digiuno intermittente. Glielo aveva in primis fatto notare in diretta televisiva Bianca Berlinguer.

L’uomo aveva spiegato di aver voluto rimettersi in forma non tanto per una mera questione estetica ma soprattutto di salute fisica e psicologica. Inoltre ha detto chiaramente di non essersi affatto affidato al fai da te ma a seri professionisti. Ultimamente però aveva messo in allarme il grande pubblico per un intervento molto delicato che è stato costretto a subire per la sua stessa vita.

Difatti Flavio Briatore è stato operato per un tumore cardiaco all’ospedale San Raffaele di Milano. Il cancro gli è stato diagnosticato in seguito ai classici controlli di routine ai quali lui si sottopone. E dopo la scoperta e soprattutto l’operazione che è andata a buon fine, a invitato tutti a dar maggior peso alla prevenzione. A stargli accanto la sua ex moglie Elisabetta Gregoraci con la quale è rimasto in ottimi rapporti anche per il bene assoluto del figlio adolescente Nathan che hanno messo al mondo insieme.

Ed è per tale motivo che i suoi genitori hanno deciso di condividere le feste comandate nonché alcuni giorni di vacanza. Tuttavia, come ha più volte ribadito la showgirl calabrese, nel corso di varie interviste, non c’è mai stato un ritorno di fiamma tra di loro.

“Sei troppo magro”, lo scatto Social che preoccupa i fan

Ora però uno scatto, pubblicato quattro giorni fa su Instagram ha fatto letteralmente rizzare le antenne in testa ai suoi numerosissimi estimatori. Flavio appare in barca in tenuta sportiva ma comunque chic: maglietta a maniche corte nera dallo scollo tondo e pantaloncini chiari con fantasia a rombi. Il suo viso pare stanco e provato ma, nonostante ciò, lui sorride alla camera. Alcuni utenti hanno in men che non si dica sottolineato la sua eccessiva magrezza e chiesto se sta bene e/0 se stia seguendo una nuova dieta.

Nessuna risposta in merito da parte del diretto interessato che, di fatto, si sta godendo la sua estate senza, però, dimenticare i suoi impegni. Di recente poi il professionista si è mostrato a Saint Tropez nonché in compagnia dei suoi cari amici Renzo, Stefano e Alberto. Immancabile poi uno scatto vacanziero con il figlio Nathan nonché altri, molto cliccati tra l’altro, che lo vedono nel backstage di prove e gare di Formula Uno.