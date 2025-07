Marina Elvira Berlusconi, nata a Milano il 10 agosto 1966, è una delle figure più influenti del panorama economico italiano. Figlia primogenita del defunto Silvio Berlusconi e di Carla Dall’Oglio, è oggi presidente di Fininvest e del gruppo Mondadori, due pilastri dell’imprenditoria nazionale.

Nonostante il cognome pesante e il clamore che spesso circonda la sua famiglia, Marina ha sempre scelto una strada discreta e lontana dai riflettori, preferendo la sostanza alla visibilità.

Chi è Marina Berlusconi?

Dopo aver frequentato il liceo classico, Marina si iscrive prima a Giurisprudenza e poi a Scienze Politiche all’Università Statale di Milano, ma senza completare il percorso. A differenza di molti eredi d’industria che scelgono studi internazionali, Marina decide di entrare presto nel mondo del lavoro, imparando direttamente sul campo.

Il suo ingresso in Fininvest, la holding di famiglia, avviene nel 1994, quando viene nominata nel consiglio di amministrazione. In breve tempo ne diventa vicepresidente e nel 2005 assume la presidenza, succedendo al padre. Parallelamente, dal 2003 guida anche il gruppo editoriale Mondadori, portandolo a nuovi livelli di consolidamento, nonostante le difficoltà del settore.

Se Pier Silvio Berlusconi ha raccolto l’eredità televisiva del padre, Marina si è distinta nella gestione finanziaria e editoriale. Pur sollecitata nel tempo da molti, soprattutto durante le fasi più delicate di Forza Italia, non ha mai mostrato una reale intenzione di entrare in politica. In diverse interviste ha affermato di non avere ambizioni in tal senso, preferendo dedicarsi al lavoro imprenditoriale e alla sua famiglia.

Tuttavia, la sua autorevolezza è riconosciuta anche al di fuori dei confini italiani. La rivista Forbes l’ha inserita più volte tra le donne più potenti del mondo, mentre Fortune e The Hollywood Reporter l’hanno celebrata come una delle figure femminili più influenti del settore media a livello globale. Nel 2024, a seguito della scomparsa di Silvio Berlusconi l’anno precedente, Marina ha visto rafforzarsi il suo ruolo nel gruppo Fininvest, di cui ora detiene circa il 26,5% delle quote. Insieme al fratello Pier Silvio, controlla oltre la metà della holding, un segnale chiaro della fiducia ereditata nel tempo.

Per il suo contributo all’economia italiana, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella le ha conferito il titolo di Cavaliere del Lavoro nel maggio 2024, una delle onorificenze più prestigiose nel panorama nazionale. Secondo le stime più recenti di Forbes, il patrimonio personale di Marina Berlusconi si aggira attorno ai 2,2 miliardi di dollari, rendendola una delle donne più ricche d’Italia.